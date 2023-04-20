Пациентка санатория в Кабардино-Балкарии оштрафована за разговор о Зеленском

20 апреля 2023, 06:36

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Суд в Москве оштрафовал 70-летнюю Ольгу Слегину по статье о дискредитации российской армии из-за разговора о президенте Украины во время отдыха пенсионерки в Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", протокол о дискредитации российской армии на пенсионерку Ольгу Слегину был составлен в декабре 2022 года по доносу сотрудников санатория, где лечилась женщина. Поводом послужил разговор, в ходе которого Слегина лестно высказалась об украинцах и президенте Украины Владимире Зеленском.

Административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ) была введена 4 марта 2022 года. Эта статья предусматривает для граждан максимальное наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. После этого на юге России стали штрафовать авторов комментариев в соцсетях и активистов, выходящих на пацифистские акции.

Щербинский районный суд Москвы признал пенсионерку Ольгу Слегину виновной в дискредитации российской армии и оштрафовал ее на 40 тысяч рублей из-за разговора в нальчикском санатории. Протокол, составленный полицейскими в Нальчике, рассматривал суд по месту жительства Слегиной в столице.

Заседание суда длилось не более пяти минут. Адвокат просила отложить заседание на основании справок от врачей: Слегина испытывает сильные боли в ногах и продолжает лечение. Судья отвергла этот довод, указав, что пенсионерка "не в реанимации лежит", и рассмотрела дело в отсутствие Слегиной, сообщил Центр защиты прав человека "Мемориал" в своем Telegram-канале.

Пенсионерка и ее адвокат намерены подавать апелляционную жалобу на решение.

Согласно объяснениям Слегиной, во время ужина в санатории она разговорилась с другой пациенткой, уроженкой Одессы, об Украине. Одна из официанток, подойдя к столу, высказалась об украинском президенте Владимире Зеленском, назвав его «уродом». Ольга Слегина возразила, что «Зеленский — красивый молодой человек с хорошим чувством юмора».

Спустя три дня в ее номер пришел полицейский в гражданской одежде и сообщил, что три человека написали на Слегину донос, будто бы она «восхваляла Зеленского». Слегина сообщила, что обсуждала только внешние данные президента Украины, а полицейский возразил, что она «не имеет права расхваливать врага», отмечается на сайте ЦЗПЧ "Мемориал".

Согласно картотеке Щербинского райсуда Москвы, дело Слегиной рассматривалось 18 апреля. Постановление на сайте суда не опубликовано.

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