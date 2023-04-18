Концерт группы "Грот" сорван в Краснодаре

18 апреля 2023, 00:12

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За час до начала саунд-чека организаторами отменен концерт рэп-группы "Грот" в Краснодаре. Музыканты решили отменить выступление в Ростове-на-Дону, поскольку это не первый случай срыва концерта.

"Кавказский узел" писал, что публикация песни группы "Грот" в 2010 году на странице в соцсети стала поводом для пятидневного ареста активиста из Новокубанска Сергея Строгонова, которого Новокубанский райсуд признал виновным в распространении экстремистских материалов. Песня была признана экстремистским материалом только в 2015 году. Преследование Строгонова связано с его выступлениями против строительства горного курорта на территории Лагонакского нагорья,заявили тогда экоактивисты.

На юге России и в частности в Краснодаре за последние месяцы отменены концерты ряда исполнителей. 18 апреля в Краснодаре должен был состояться концерт группы Shortparis, однако он отменен после жалоб на пацифистскую позицию музыкантов. 27 марта в Краснодаре было отменено выступление Ани Лорак, чиновники объяснили это "требованиями горожан". 26 марта мэр Краснодара Евгений Наумов от имени краснодарцев заявил, что не позволит зарабатывать в городе актерам и певцам, выступающим в поддержку Украины. В феврале комик Александр Ревва сообщил об отмене своих концертов в Краснодаре. Выступления Реввы были отменены на фоне призыва в соцсетях не посещать выступления артиста из-за его позиции по поводу военной операции на Украине.

Концерт рэп-группа "Грот" должна была выступить в краснодарском The Rock Bar 17 апреля в 20:00. Однако за час до начала концерта его внезапно отменили, сообщило 17 апреля издание 93.ru