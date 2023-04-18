Группа "Грот". Стоп-кадр видео из Telegram-канала группы от 17.04.23, https://t.me/grot55/829.

18 апреля 2023, 00:12

Концерт группы "Грот" сорван в Краснодаре

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За час до начала саунд-чека организаторами отменен концерт рэп-группы "Грот" в Краснодаре. Музыканты решили отменить выступление в Ростове-на-Дону, поскольку это не первый случай срыва концерта.

"Кавказский узел" писал, что публикация песни группы "Грот" в 2010 году на странице в соцсети стала поводом для пятидневного ареста активиста из Новокубанска Сергея Строгонова, которого Новокубанский райсуд признал виновным в распространении экстремистских материалов. Песня была признана экстремистским материалом только в 2015 году. Преследование Строгонова связано с его выступлениями против строительства горного курорта на территории Лагонакского нагорья,заявили тогда экоактивисты.

На юге России и в частности в Краснодаре за последние месяцы отменены концерты ряда исполнителей. 18 апреля в Краснодаре должен был состояться концерт группы Shortparis, однако он отменен после жалоб на пацифистскую позицию музыкантов. 27 марта в Краснодаре было отменено выступление Ани Лорак, чиновники объяснили это "требованиями горожан". 26 марта мэр Краснодара Евгений Наумов от имени краснодарцев заявил, что не позволит зарабатывать в городе актерам и певцам, выступающим в поддержку Украины. В феврале комик Александр Ревва сообщил об отмене своих концертов в Краснодаре. Выступления Реввы были отменены на фоне призыва в соцсетях не посещать выступления артиста из-за его позиции по поводу военной операции на Украине.

Концерт рэп-группа "Грот" должна была выступить в краснодарском The Rock Bar 17 апреля в 20:00. Однако за час до начала концерта его внезапно отменили, сообщило 17 апреля издание 93.ru

Когда музыканты узнали об отмене концерта, они уже находились в клубе. "Друзья, мы уже находимся в Краснодаре, на площадке, уже приехали. За час до начала саундчека звонок директору клуба и требование отменить наш концерт. И мы ничего не можем сделать. Все по той же схеме, в остальных городах тоже. Поэтому мы вынуждены отменить оставшиеся три города: Краснодар, Ростов-на-Дону и Воронеж. Что дальше будет — нам очень сложно прогнозировать", - говорится в видео, опубликованном в Telegram-канале группы. Музыканты сообщили, что деньги за билеты можно будет вернуть.

Фанаты и музыканты группы "Грот" в Краснодаре. Стоп-кадр видео из Telegram-канала группы от 17.04.23, https://t.me/grot55/830.Как следует из другого видео, размещенного в Telegram-канале группы, поклонники музыкантов пришли поддержать их после отмены концерта и встретили их аплодисментами. 

Ранее группа была вынуждена перенести пять концертов, запланированных на март. В частности, в Перми перед концертом в клубе, где планировалось выступление, было отключено электричество. "Официальной причины отмены концертов нет. Просто власти звонят в клуб и не разрешают директорам площадок пускать группу. Мы хотим хотя бы выяснить, почему это всё происходит. Потому что никаких ответов не поступило, с группой и организаторами никто не связывался", - привело издание msk1 22 марта слова концертного директора группы Павла Валевского.

Концерты артистов и музыкантов отменялись и в других городах юга России. В частности, 21 марта пресс-служба администрации Ростова-на-Дону отчиталась, что убедила собственника концертной площадки отменить выступление "Машины времени" из-за "отрицательного влияния" лидера группы Андрея Макаревича* на горожан. Отменены и ростовские концерты групп "Мумий Тролль" и "ДДТ", о чем сообщил организатор выступлений.

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Примечание:

"Ани Лорак прокомментировала требования запретить ее концерты на Юге России", "В Краснодаре из-за угрозы теракта отменен концерт в честь Дня города", "Отказ от новогодних концертов на Кубани продолжил тренд отмены праздников на фоне СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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