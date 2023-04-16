Пацифистская позиция Shortparis привела к отмене выступления группы в Краснодаре

16 апреля 2023, 23:33

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Намеченный на 18 апреля в Краснодаре концерт группы Shortparis отменен после жалоб на пацифистскую позицию музыкантов.

Как сообщал "Кавказский узел", сопредседатель отделения Всемирного Русского Народного Собора на Кубани, руководитель реготделения движения "Царьград" Никита Изюмов потребовал от мэрии Краснодара отменить концерт Shortparis. По мнению Изюмова, участники группы выступают против спецоперации на Украине.

Группа Shortparis существует с 2012 года, она образовалась в Санкт-Петербурге. Фронтменом коллектива является Николай Комягин. Песни Shortparis звучали на радио BBC, подробный очерк о группе опубликовал журнал The Quietus. Группа давала концерты в Нидерландах, Германии, Португалии, Швейцарии, Польше, Литве, Эстонии, Украине, Венгрии, Латвии и Белоруссии, отметил 4 марта 2019 года журнал ELLE Russia. "Shortparis - самая сильная русская рок-группа всех времен... Во-первых, они играют абсолютно оригинальную музыку. Не повторяют за кем-то, а сочиняют что-то самостоятельное и при этом актуальное. Во-вторых, если говорить о профессионализме и матерости в музыке, то сегодня Shortparis — лидеры в этих вопросах", - написал в сентябре 2019 года музыкальный критик Артем Троицкий*.

Сегодня поклонникам группы, купившим билеты на концерт в Краснодаре, пришли письма о его отмене. "К сожалению, концерт отменяется по независящей от группы и организаторов причине. Если вы хотите посетить выступление в ближайших от Краснодара городах, ваши билет останутся действительными на одно из мероприятий по выбору – в зоны танцевальных партеров клуба Ростова-на-Дону/Волгограда. Если вы хотите вернуть денежные средства, оставьте заявку на возврат", - цитирует сообщение "Блокнот.Краснодар".

На сайте концертной площадки «Кроп Arena», где планировался концерт, появилась информация, что продажи билетов временно остановлены.

На сайте группы указано, что концерт в Краснодаре отменен.

Напомним, что в своей жалобе Изюмов заявил, что солист группы Николай Комягин «даже получил административку за митинг в Петербурге, а на «ютубе» открыто хвалит Зеленского».

При этом на главной странице сайта группы нет никаких политических и социальных призывов, а только размещен текст пацифистской песни без указаний на Украину или любую иную страну.

Напомним также, что 27 марта в Краснодаре было отменено выступление Ани Лорак, чиновники объяснили это "требованиями горожан". 26 марта мэр Краснодара Евгений Наумов от имени краснодарцев заявил, что не позволит зарабатывать в городе актерам и певцам, выступающим в поддержку Украины.

В феврале комик Александр Ревва сообщил об отмене своих концертов в Краснодаре. Выступления Реввы были отменены на фоне призыва в соцсетях не посещать выступления артиста из-за его позиции по поводу военной операции на Украине.

Концерты артистов и музыкантов отменялись и в других городах юга России. В частности, 21 марта пресс-служба администрации Ростова-на-Дону отчиталась, что убедила собственника концертной площадки отменить выступление "Машины времени" из-за "отрицательного влияния" лидера группы Андрея Макаревича* на горожан. Отменены и ростовские концерты групп "Мумий Тролль" и "ДДТ", о чем сообщил организатор выступлений.

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