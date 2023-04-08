Лачинский коридор заблокирован 118-е сутки

08 апреля 2023, 09:17

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Жители Азербайджана 118-е сутки продолжают блокировать Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром.

Как информировал "Кавказский узел", с 12 декабря 2022 года жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В результате в Нагорном Карабахе возник дефицит лекарств, введена талонная система, закрыты АЗС, жителям периодически прекращается подача света. 7 апреля жители Нагорного Карабаха пожаловались на препятствия в возвращении домой из Армении

7 апреля в Армении и в Нагорном Карабахе праздновался день материнства и красоты, рассказал карабахский блогер Давид Симонян. "Наши женщины провели марш протеста против [блокировки Лачинского коридора]. Надеюсь мировое сообщество услышит их голос. Мало кто представляет, как сейчас им трудно, стоять часами в очереди за продуктами, а потом из ничего приготовить обед для семьи", – написал Симонян 7 апреля в заметке "Блокада в блокаде и день материнства и красоты" в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

В Лачинском коридоре продолжается акция протеста жителей Азербайджана, которые требуют проведения мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли", передал сегодня Report.az.

Акция протеста продолжается 118-е сутки, уточнило сегодня агентство АПА.

В другом сообщении агентство информировало, что протестующие позволили проехать по дороге колоне российских миротворцев.

Жители Азербайджана, блокирующие трассу, продолжают пропускать по ней только машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК), несмотря на то, что 22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан разблокировать Лачинский коридор.

"Кавказский узел" также писал, что жители Нагорного Карабаха неоднократно ранее призывали принять меры для разблокировки Лачинского коридора. Так, 7 апреля карабахские женщины призвали мировых лидеров обеспечить деблокаду региона.

Конкретных действий для разблокировки дороги также требуют и жители Армении. Они ранее призывали ООН вмешаться в ситуацию. Кроме того, 20 декабря 2022 года представители нескольких государств на заседании Совета безопасности ООН призвали разблокировать Лачинский коридор.

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