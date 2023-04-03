03 апреля 2023, 10:16

Контрактник из Адыгеи осужден за оставление воинской части

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Майкопский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам заключения военнослужащего-контрактника Илью Геращенко, который не явился в воинскую часть после отпуска.

По версии следствия, 13 сентября 2022 года, еще до того, как была объявлена частичная мобилизация, военнослужащий-контрактник Илья Геращенко не явился в воинскую часть после отпуска. Но затем он 31 января добровольно пришел в военную комендатуру.

Геращенко пояснил, что в мае 2022 года у него скончалась мать, из-за чего его отец пристрастился к алкоголю. Военнослужащий узнал о его зависимости во время отпуска, и принял решение остаться с ним, чтобы помочь справиться с ней. По словам Геращенко, он все это время жил с отцом.

Майкопский гарнизонный военный суд признал Илью Геращенко виновным в самовольном оставлении воинской части и приговорили его к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении, передала 2 апреля на своем сайте "Новая газета. Европа".

Издание обратило внимание, что сообщение о приговоре опубликовано на сайте суда 30 марта.

Майкопский гарнизонный военный суд уточнил на своем сайте, что Геращанко признан виновным по части 3 и части 5 статьи 337 УК РФ "Самовольное оставление части или места службы" (предусматривают до 10 лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла").

Комментариев от Ильи Геращенко или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 1 апреля стало известно, что суд в Майкопе приговорил контрактника Юрия Ширяева к пяти годам и трем месяцам заключения за неявку в воинскую часть во время частичной мобилизации.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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