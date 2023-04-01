Военный из Адыгеи осужден за неявку на службу в период частичной мобилизации

01 апреля 2023, 05:21

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Суд в Майкопе приговорил контрактника Юрия Ширяева к пяти годам и трем месяцам колонии общего режима за неявку в воинскую часть во время частичной мобилизации.

Приговор военному-контрактнику Юрию Ширяева вынес Майкопский гарнизонный военный суд.

По данным Военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, рядовой Юрий Ширяев в ноябре 2022 года в период проведения частичной мобилизации не явился на службу без уважительной причины. До 27 декабря, когда его доставили в военную комендатуру Армавира, он проживал в Черкесске и станице Геймановской Тбилисского района Кубани, сообщает 31 марта ведомство.

Суд признал Ширяева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 337 УК РФ (неявка без уважительных причин на службу, совершенная военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, в период мобилизации, продолжительностью свыше одного месяца). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На сайте Майкопского гарнизонного военного суда указано, что адвокат Ширяева подал апелляционную жалобу на приговор, рассмотрение которой назначено на 10 апреля.

Комментариями Ширяева и других участников процесса по поводу решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

После объявления частичной мобилизации военнослужащие-контрактники также потеряли возможность разорвать контракт до окончания срока ее действия. Иски военнослужащих, которые добиваются увольнения в связи с окончанием срока контракта, гарнизонные суды на юге России отказываются удовлетворять, ссылаясь на указ о мобилизации.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 20 марта суд на Ставрополье приговорил военного Даниила Писцова к пяти годам колонии, признав его виновным в самовольном оставлении части после призыва по мобилизации.

21 сентября 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин объявил мобилизацию. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался о ее завершении, но соответствующего президентского указа за этим не последовало. В администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен специальный указ, пояснил пресс-секретарь президента.

После объявления частичной мобилизации военнослужащие-контрактники также потеряли возможность разорвать контракт до окончания срока ее действия. Иски военнослужащих, которые добиваются увольнения в связи с окончанием срока контракта, гарнизонные суды на юге России отказываются удовлетворять, ссылаясь на указ о мобилизации.

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