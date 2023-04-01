Родственники армянских военных потребовали освободить генерала Хачатурова

01 апреля 2023, 15:10

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Близкие погибших армянских военных обнародовали обращение с призывом освободить генерала Григория Хачатурова, арестованного по обвинению в отмывании денег.

Как писал "Кавказский узел", 16 марта стало известно, что суд в Ереване удовлетворил апелляцию прокуратуры и арестовал на два месяца бывшего командира армейского корпуса Григория Хачатурова.

Служба нацбезопасности Армении считает, что генерал-майор Григорий Хачатуров злоупотребил полномочиями, когда был командиром воинской части, и необоснованно легализовал недвижимость. 21 февраля суд отклонил ходатайство следствия об аресте Хачатурова, и генерал был освобожден в зале суда. Генпрокуратура Армении обжаловала это решение.

Родители погибших военнослужащих потребовали освобождения Григория Хачатурова, их заявление обнародовала общественная организация «Зов сыновей», сообщает сегодня News.am.

"Считаем непростительной и неприемлемой изоляцию такого профессионального и самоотверженного должностного военного, как генерал-майор Григорий Хачатуров. […] Лишение свободы принципиального и непреклонного генерала на основании очевидного сфабрикованного дела и беспочвенного обвинения указывает на совпадение повесток антинациональной власти и азербайджанского государства", - говорится в заявлении.

Организация «Зов сыновей» присоединилась к требованию о "незамедлительном освобождении" генерала, пишет издание.

Напомним, что обвинение Хачатурову связано с уголовным делом экс-министра обороны Армении Сейрана Оганяна, подозреваемого в незаконной продаже территории и зданий воинских частей. 8 февраля парламент по ходатайству генпрокурора лишил Оганяна депутатской неприкосновенности.

Отец Григория Хачатурова Юрий Хачатуров был ранее обвинен по делу о разгоне митингующих в Ереване в 2008 году, когда он был начальником генштаба вооруженных сил, и досрочно отозван с должности 2 ноября 2018 года. В 2021 году Конституционный суд решил, что статья о свержении конституционного строя, по которой обвиняются Юрий Хачатуров и другие подсудимые, противоречит двум статьям Конституции, и их уголовное преследование было прекращено. Информация о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване приведена в справке "Кавказского узла" "Бунт в Армении. 10 лет спустя".

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