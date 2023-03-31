Махачкалинцев обрадовал запуск автобусного маршрута в аэропорт

31 марта 2023, 13:47

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Минтранс Дагестана анонсировал запуск общественного транспорта из Махачкалы в аэропорт. Местные жители и туристы с удовлетворением восприняли данную инициативу, отметив трудности с трансфером из аэропорта в город.

Регулярный автобусный маршрут между Махачкалой и аэропортом начнет работу с 6 апреля, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе министерства. Как отметили в Минтрансе республики, на линию выйдут четыре низкопольных автобуса вместимостью 22 человека и приспособленные для перевозки маломобильных групп населения. «Ежедневно автобусы будут курсировать в обе стороны с интервалом в полчаса. Время отправления из Махачкалы и аэропорта с 6:00 до 21:00. Стоимость проезда составит 100 рублей», - рассказал представитель министерства.

Он отметил, что 25 января во время прямого эфира главы Дагестана Сергея Меликова был задан вопрос о необходимости запуска общественного транспорта из аэропорта Махачкалы. «В Дагестан прибывают туристы воздушным транспортом. Не планируется ли запустить общественный транспорт из аэропорта хотя бы в Махачкалу?», - задала вопрос жительница республики.

Меликов ответил, что министерством транспорта региона проводятся конкурсные процедуры для определения перевозчика, который будет выполнять задачи по данному маршруту.

Необходимость запуска общественного транспорта из аэропорта назрела давно, считают опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы и гости республики.

«Только в советское время из Махачкалы в аэропорт были регулярные автобусы от авиакасс на улице Ленина. Потом были попытки запустить маршрутки, но их выдавили таксисты. Многие прилетающие удивляются, что нет регулярного общественного транспорта из аэропорта. Запуск автобусов - хорошая инициатива», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» экскурсовод Магомедрасул.

«Добраться из Махачкалы в аэропорт и обратно сейчас можно только на такси. Цена в среднем 600 рублей, в часы пик может достигать и 700 рублей. Это очень дорого. Я часто летаю в командировки, получается накладно. Очень доволен, что появится общественный транспорт, и цена доступная», - говорит махачкалинец Абдул.

«Давно ждали этого. Надеемся, транспорт будет ходить регулярно. Иногда приходится встречать гостей в аэропорту, такси пользоваться дорого. А тут всего за сто рублей можно будет доехать», - сказал предприниматель Арсен.

«Мы по прилету в Махачкалу были удивлены, что нет автобусов в город. Налетели таксисты, предлагающие отвезти в Махачкалу по 500 рублей с человека. Подумали, что это небезопасно. Местные посоветовали вызвать машину через приложение у официального агрегатора такси, так и сделали», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» турист из Москвы Андрей, прилетевший в республику вместе с Ириной.

Пассажиропоток аэропорта Махачкалы в феврале 2023 года вырос на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, было обслужено более 146 тысяч человек, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы аэропорта Махачкалы. Осуществляются регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сургут, Нижний Новгород, Минводы, Ижевск, Новосибирск, Самару, Пермь, Новый Уренгой, Екатеринбург, Челябинск, Казань, Уфу, Сочи. Из аэропорта также осуществляются регулярные рейсы по международным направлениям – в Дубай, Стамбул, Актау, Наманган, Ташкент, Бухару, Ургенч, Бишкек, Тель-Авив, Баку, Анталью, Джидду.

Самыми популярными направлениями по России стали Москва, Санкт-Петербург, Сургут, международные направления – Стамбул, Дубай и Шарджа.