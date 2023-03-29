Миротворцы зафиксировали в Карабахе нарушение режима прекращения огня

29 марта 2023, 23:59

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Российские миротворцы сообщили о нарушении режима прекращения огня в Шушинском районе. Пострадавших нет, говорится в бюллетене Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", 24 марта Минобороны Азербайджана заявило, что позиции азербайджанских военных подверглись обстрелу со стороны Армении и контролируемой миротворцами территории в Нагорном Карабахе. Военное ведомство Армении назвало это сообщение не соответствующим действительности. Российскими миротворцы в тот же день сообщили о трех нарушениях режима прекращения огня в Мартунинском районе.

Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в Шушинском районе, говорится в Информационном бюллетене Министерства обороны Российской Федерации о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта от 29 марта.

"Пострадавших в результате инцидента нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с армянской и азербайджанской сторонами проводится разбирательство по данному факту", - отмечается в бюллетене.

"Кавказский узел" также писал, что Минобороны Азербайджана сообщило 25 марта о взятии под контроль грунтовых дорог севернее Лачинского коридора, поскольку призывы остановить поставки вооружения из Армении в Карабах оказались безрезультатными. Власти Нагорного Карабаха обвинили азербайджанскую сторону в нарушении линии соприкосновения и призвали российских миротворцев вмешаться. Высота близ Лачинского коридора, которую 25 марта заняли азербайджанские войска, находится под контролем российских миротворцев, сообщил 26 марта Инфоштаб Нагорного Карабаха.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

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