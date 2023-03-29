29 марта 2023, 23:59

Миротворцы зафиксировали в Карабахе нарушение режима прекращения огня

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Российские миротворцы сообщили о нарушении режима прекращения огня в Шушинском районе. Пострадавших нет, говорится в бюллетене Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел",  24 марта Минобороны Азербайджана заявило, что позиции азербайджанских военных подверглись обстрелу со стороны Армении и контролируемой миротворцами территории в Нагорном Карабахе. Военное ведомство Армении назвало это сообщение не соответствующим действительности. Российскими миротворцы в тот же день сообщили о трех нарушениях режима прекращения огня в Мартунинском районе.

Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в Шушинском районе, говорится в Информационном бюллетене Министерства обороны Российской Федерации о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта от 29 марта.

"Пострадавших в результате инцидента нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с армянской и азербайджанской сторонами проводится разбирательство по данному факту", - отмечается в бюллетене.

"Кавказский узел" также писал, что Минобороны Азербайджана сообщило 25 марта о взятии под контроль грунтовых дорог севернее Лачинского коридора, поскольку призывы остановить поставки вооружения из Армении в Карабах оказались безрезультатными. Власти Нагорного Карабаха обвинили азербайджанскую сторону в нарушении линии соприкосновения и призвали российских миротворцев вмешаться. Высота близ Лачинского коридора, которую 25 марта заняли азербайджанские войска, находится под контролем российских миротворцев, сообщил 26 марта Инфоштаб Нагорного Карабаха.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Азербайджан заявил об обстреле в зоне карабахского конфликта", "Алиев и Пашинян подтвердили стремление к подписанию мирного соглашения", "Азербайджан заявил о гарантиях безопасности жителям Нагорного Карабаха".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

29 марта 2023, 23:26

29 марта 2023, 22:34

  • 1 Аналитики призвали власти Армении оценить риски ратификации Римского статута

    Намерение властей Армении ратифицировать документ не должно беспокоить Москву, так как ратификация документа позволит рассматривать в Международном уголовном суде дела против Азербайджана, указал политолог Андриас Гукасян. Власти должны взвесить выгоды и риски от ратификации статута, и если риски могут привести к ущербу для страны, повременить с ратификацией, считает политолог Акоп Бадалян. У Армении после ратификации статута "задним числом" не будет обязательств относительно ареста Путина, указал юрист по международному праву Ара Хзмалян. 

29 марта 2023, 21:37

29 марта 2023, 20:48

29 марта 2023, 19:49

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи