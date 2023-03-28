Мобилизованного жителя Знаменска увезли из суда под конвоем

28 марта 2023, 23:42

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Житель Знаменска, оспаривающий в суде мобилизацию в связи с расстройством психики, был под конвоем доставлен в штаб дивизии и может отправиться в зону военной операции, сообщил его адвокат. Судья отказался удовлетворить требование истца об амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе.

Как писал "Кавказский узел", сорокатрехлетний истец Сергей закончил Серпуховский военный институт ракетных войск. Служил в Знаменске. В звании старшего лейтенанта был уволен с воинской службы из-за алкогольной зависимости. Работал таксистом. Страдал рядом хронических заболеваний. Из-за периодических запоев имел расстройство психики, несколько раз пытался покончить жизнь самоубийством, был агрессивен к окружающим. Сергей проживал с родителями-пенсионерами. Своей семьи не имеет. 28 сентября 2022 года во время частичной мобилизации Сергей получил повестку. На полигоне Сергей продолжил выпивать. Его направили в военный госпиталь Волгограда для прохождения обследования у военного социального психолога.

Сегодня в Волгоградском гарнизонном военном суде продолжился судебный процесс по административному иску жителя Знаменска, мобилизованного в рамках частичной мобилизации для прохождения службы в зоне СВО. Представитель истца юрист Николай Луценко попросил журналиста не называть фамилию его подзащитного.

Перед началом заседания к истцу подошел представитель штаба дивизии Фролов, представляющий интересы ответчика. Он поинтересовался у Сергея, по какой причине он не появляется в части, к которой приписан. Сергей показал Фролову в своем телефоне фотографию медсправки, в подлинности которой Фролов усомнился. Представитель ответчика позвонил в штаб и сообщил о том, что Сергей, "самовольно оставивший часть", находится в здании гарнизонного суда. Сергей попытался выйти из суда, но Фролов преградил ему путь и обратился к охране с требованием не выпускать Сергея на улицу. Вскоре у входа в суд появились 15 бойцов, некоторые из них были с автоматами и белыми повязками на рукавах с буквой "А" ("Антитеррор"). Представитель истца Николай Луценко заявил Фролову, что тот проявляет самоуправство и "явно превышает свои полномочия".

"Если вы его (Сергея) задержите, я обещаю вам, что напишу заявление о возбуждении против вас уголовного дела по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). И вами будет заниматься военно-следственный отдел", - заявил защитник.

Судебное заседание началось в 16.20 мск. Присутствовали истец с представителем Луценко. Ответчиков представляли сотрудница госпиталя и сотрудник штаба дивизии Фролов. Судья Будай поинтересовался у участников процесса, имеет ли смысл рассматривать дело с начала. Все ответили отрицательно. Судья спросил, имеются ли у кого-нибудь дополнительные объяснения. Представитель истца Луценко попытался рассказать суду о попытке Фролова задержать Сергея в здании суда, но судья проигнорировал его слова.

Судья уточнил у истца, готов ли он участвовать в заседании. Сергей ответил утвердительно. Судья попросил его уточнить исковые требования. Сергей при помощи своего представителя заявил, что требует от командования воинской части, к которой он приписан, отдать распоряжение о проведении военно-врачебной комиссии для определения его годности к воинской службе и в дополнение к этим медобследованиям провести на базе областной клинической психиатрической больницы №2 в Волгограде амбулаторную судебно-психиатрическую экспертизу. "В этом есть необходимость – у меня имеются признаки психиатрического заболевания – постоянные головные боли и другие признаки", - пояснил Сергей.

"В госпитале нет психиатров-экспертов. Они работают только в областной клинической психиатрической больнице №2, и у них имеются соответствующие разрешающие документы, полученные в Институте им. Сербского", - добавил Николай Луценко.

В ходе судебного заседания выяснилось, что истец с ноября 2022 года тщетно пытается направить рапорты своему командованию для получения разрешений на прохождения медицинских и психиатрических обследований, в частности на проведение МРТ головного мозга. "Но ни один мой рапорт не был передан начальству. В строевой части мне прямо сказали, командование запретило им принимать такие рапорты. Получается какой-то замкнутый круг: рапорты у меня не принимают, поэтому в суде я не могу документально доказать, что я их подавал", - рассказал в суде Сергей.

Сторона ответчика заявила, что оснований для удовлетворения требований и ходатайства истца и его представителя нет. "Истец сам установил себе диагнозы. Фактов сотрясения мозга у него нет. Документально это никак не доказано. Ничто не мешает ему обращаться к врачам. Оснований для удовлетворения его требований нет", - заявила представитель госпиталя.

Судья исследовал медицинскую книжку Сергея. Врач, обследовавший его в декабре 2022 года, оставил там запись: "годен к воинской службе, рекомендовано отказаться от употребления алкогольных напитков, наблюдение у психолога части и контроль военного врача".

"Вы рекомендации, записанные здесь (в медкнижке) выполняли?", - спросил судья. "У психолога был. А к психиатру не обращался, так как меня просто не направляют к нему, сколько я рапортов не писал", - ответил истец. Представитель Сергея обратил внимание судьи на запись психолога, в которой говорится "не допускать к оружию".

Судья удалился в совещательную комнату для вынесения решения по одному из двух заявленных истцом требований. Во время перерыва Луценко с подзащитным вышли на улицу к месту для курильщиков. Корреспондент из окна наблюдал за тем, как от дверей суда до места для курения Сергея сопровождали вооруженные автоматами солдаты. Спустя полчаса судья огласил свое определение по исковому требованию о назначении Сергею амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы: "в удовлетворении искового требования отказать".

После оглашения своего решения по этому вопросу судья приступил к исследованию письменных материалов дела по второму требованию истца о проведении ВВК с целью признания Сергея негодным к несению воинской службы. Выяснилось, что Сергей 10 сентября 2022 года попал в ДТП и получил сотрясение мозга. Но, не в одной из многочисленных справок это не зафиксировано документально. Последствия травмы, тем не менее, сказывались – у Сергея начались головные боли. Впервые на боли он пожаловался 22 ноября 2022 года врачу военной поликлиники. Тот направил его на обследование в госпиталь, следует из документов. Судья в 18-00 мск заявил о переносе заседания на 30 марта.

Когда Сергей с Николаем Луценко вышли на улицу, их окружили солдаты. Под конвоем Сергея препроводили в штаб дивизии. Его представитель Луценко написал заявление о незаконном насильственном задержании его подзащитного и о превышении должностных полномочий сотрудником штаба Фроловым. Позже Луценко сказал корреспонденту "Кавказского узла", что, "скорее всего Сергею не будут предъявлять самовольное оставление части, так как командование штаба дивизии его об этом не уведомляло и не предоставило законное время на обжалование". "Думаю, его попытаются направить в зону СВО", - предположил Николай Луценко.

Согласно пункту 2.1. статьи 337 УК РФ "самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше 2 суток, но не более 10 суток, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, "наказываются лишением свободы на срок до 5 лет", - зачитал статью закона корреспонденту "Кавказского узла" юрист Сергей Иващенко, не связанный с административным делом Сергея.

Ранее он пояснил, что в случае, если суд признает незаконным решение районной призывной комиссии и военкомата о годности Сергея к военной службе, ответчики будут обязаны исполнить решение суда о выполнении требований истца. "Согласно пункту 6 "Инструкции об организации направления военнослужащих Вооруженных Сил РФ, проходящих военные сборы по линии Вооруженных сил РФ, на медицинское освидетельствование", после проведения психиатрического обследования и психиатрического освидетельствования в амбулаторных и стационарных условиях военнослужащие, имеющие признаки психических расстройств, направляются на медицинское освидетельствование в целях определения категории годности к военной службе. При этом направление на медицинское освидетельствование подписывается командиром воинской части и заверяется печатью (пункт 8)», - сообщил Сергей Иващенко.

Согласно пункту 5 этой Инструкции возможно внеочередное направление на медицинское освидетельствование военнослужащих. Оно проводится при выявлении увечий, заболеваний, по которым они могут быть признаны негодными к военной службе в роде войск Вооруженных сил.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.