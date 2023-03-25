Сообщения от имени Арсамикова вызвали недоверие у правозащитников

25 марта 2023, 16:58

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Сообщения в чатах от имени задержанного чеченскими силовиками Идриса Арсамикова не дают оснований утверждать, что он жив, прокомментировали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники информацию об онлайн-активности Арсамикова. Огласка истории с похищением уроженца Чечни важна, но число подписей под петицией в его защиту не повлияет на позицию властей, указали они.

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля Кризисная группа CК SOS сообщила, что 28-летний Идрис Арсамиков, вернувшийся из Нидерландов в Россию на похороны отца, был задержан в московском аэропорту Домодедово, когда пытался улететь из России, и передан чеченским силовикам. 27 февраля десять правозащитных организаций в совместном заявлении призвали освободить Арсамикова. Петиция с требованием гарантий безопасности для Идриса Арсамикова, размещенная 14 марта на Change.org, менее чем за сутки набрала 567 подписей.

17 февраля в соцсетях было опубликовано видео, на котором Арсамиков заявляет, что находится дома в Чечне и намерен отправиться на Украину для участия в военной операции. Видеообращение сделано по принуждению, предположила Кризисная группа СК SOS. Реалии Чечни не позволяют считать видеообращение Идриса Арсамикова доказательством того, что он в безопасности, согласились опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

К 23 марта петиция в поддержку Арсамикова набрала более 8000 подписей, однако о его судьбе почти ничего не известно, как и о деталях уголовного дела, которое на него заведено, сообщила вечером 23 марта в своем телеграм-канале Кризисная группа СК SOS.

"Идрису, вероятно, позволили пользоваться телефоном под строгим наблюдением. Нам поступают сообщения, что Идрис выходит на связь с участниками чата нашего канала и даже присылает фото. Это значит, что петиция была замечена, и чеченские власти пытаются снизить градус общественного давления. Спасибо всем, кто подписал петицию и распространял информацию об Идрисе. Мы убедились, что он сейчас жив", - говорится в публикации.

По состоянию на 16.56 мск 25 марта, петиция, озаглавленная "Требуем гарантий безопасности для Идриса Арсамикова!", набрала 8234 подписи.

Онлайн-активность от имени Арсамикова не позволяет однозначно утверждать, что он жив, указала председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*.

"Опыт подобных кейсов не дает оснований для такого оптимизма. Были случаи, когда пропавший человек якобы публиковал фото или видео, все думали, что это он самостоятельно сделал и значит, что жив. Но на самом деле после этой активности его долгое время не могли найти и в итоге так и не нашли. А потом оказалось, что его нет в живых. Поэтому сложно утверждать, что активность в чате означает, что он жив",- сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В качестве примера правозащитница привела истории с исчезновением Зелимхана Бакаева и Салмана Тепсуркаева 1 . "Даже если человек публикует видео, это не означает, что он жив и находится в безопасности. Пока к нему не допустили адвоката, пока кто-то из правозащитников не увидел его своими глазами, не убедился, что он действительно жив, я не могу с уверенностью считать, что человек жив", - подчеркнула она.

Уроженец Грозного Зелимхан Бакаев пропал без вести 8 августа 2017 года, а 24 сентября того же года было обнародовано видео, на котором он сообщил, что находится в Германии. В ноябре 2020 года правозащитники сообщили, что судьба Бакаева остается неизвестной, хотя Рамзан Кадыров косвенно подтвердил, что тот убит.

Обычно в подобных случаях общественная огласка помогает оказывать влияние на власти Чечни, добавила Светлана Ганнушкина. "Восемь тысяч подписей – это много. В целом надо сказать, что власти Чечни, конечно, не хотят выглядеть варварами. И, возможно, такое количество подписей повлияло на то, чтобы у него оказался телефон или он опубликовал фото. Но я не могу сказать, что петиция или общественная огласка может спасти его на данном этапе", - сказала она.

Чеченский правозащитник Оюб Титиев также счел преждевременным делать вывод о судьбе Арсамикова на основании сообщений от его имени. "Появление на онлайн-платформах, публикация фото или видео, к сожалению, не могут гарантировать, что похищенный или задержанный человек жив. Появление в чате не дает достаточно оптимизма в этом плане. Вполне возможно, что кто-то использовал телефон Арсамикова, чтобы показать его активность в соцсетях и дать надежду, что с ним все хорошо", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Оюб Титиев.

Титиев считает важной общественную огласку, но не верит, что она может кардинальным образом повлиять на решения властей Чечни. "Не думаю, что эта петиция отменила планы властей по ситуации с Арсамиковым. Важно, что выступают правозащитные организации, распространяют информацию, предупреждают об опасности, собирают подписи, но все это не влияет на руководство России и Чечни таким образом, чтобы их планы и уже принятые решения были изменены", - сказал он.

Схожее мнение высказал и президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "То, что с его телефона вышли на связь в интернете, это ни о чем не говорит. Мы уже видели такие случаи, через такое уже проходили. Есть опасность, что его изолировали и от его имени опубликовали фото и написали пару сообщений", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Руслан Кутаев.

Сбор подписей под петицией не играет в данном случае никакой роли, убежден кавказовед. "К великому сожалению, федеральные и региональные власти, правоохранительные структуры находятся в такой степени потери репутации, что могут все что угодно сделать. Плевать они хотели на мнение общественности, количество подписей. Я убежден, что никакая петиция ничего не меняет. Единственное, что напрягает [представителей властей], это то, что их поступки на виду у международных структур и они могут быть наказаны международным судом", - отметил Кутаев.

Напомним, Идрис Арсамиков покинул Россию после того, как летом 2018 года после задержания подвергся избиению и пыткам током. По информации правозащитников, он не находится в розыске и уголовных дел против него не возбуждено, а ориентировку на него силовики мотивировали уголовным делом о мошенничестве. В Чечню Идрис Арсамиков вернулся весной 2022 года, после чего его трижды задерживали.

15 марта стало известно, что Шелковский райсуд Чечни вернул адвокату Идриса Арсамикова жалобу на недопуск к подзащитному. Суд указал, что адвокат не приложил заверенную копию своего удостоверения, но такой процедуры, как заверение удостоверения адвоката, не существует, отметила Кризисная группа СК SOS.

Ранее, 17 февраля, МИД Нидерландов призвал власти России гарантировать безопасность Идриса Арсамикова. 23 февраля группа Европарламента по правам ЛГБТ обнародовала призыв к властям Чечни освободить Арсамикова. "Ему грозит смертельная опасность, еще более усугубившаяся после видео, на котором он "признается" в преступлениях под давлением", - заявили депутаты Европарламента.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включены в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.