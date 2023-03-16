Суд вернул адвокату Арсамикова его жалобу

16 марта 2023, 09:42

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Суд в Чечне вернул адвокату Идриса Арсамикова жалобу на то, что его не пустили к подзащитному. Суд указал, что адвокат не приложил копию своего удостоверения, но такой процедуры не существует, отметила Кризисная группа СК SOS.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 февраля стало известно, что вернувшийся из Нидерландов в Россию на похороны отца 28-летний Идрис Арсамиков был задержан в московском аэропорту Домодедово, когда пытался улететь из России. Предположительно, Арсамикова увезли в Чечню, где ему грозит смертельная опасность, отметили и 21 февраля правозащитники. 27 февраля 10 правозащитных организаций распространили совместное заявление, в котором призвали власти России освободить Арсамикова. 14 марта на платформе Change.org была размещена петиция, с требованием освободить Арсамикова. За сутки она набрала 567 подписей.

Шелковский районный суд Чечни вернул адвокату его жалобу на то, что его не пустили к его подзащитному Идрису Арсамикову, сообщила Кризисная группа СК SOS.

Причиной возврата указано, что к жалобе не приложена "надлежащим образом заверенная копия удостоверения". Однако такой процедуры, как заверение удостоверения адвоката, не существует. Закон также не предусматривает, чтобы к жалобе прикладывалось удостоверение, привела 15 марта "Медиазона"* сообщение правозащитников.

На 07.10 мск петиция на сайте Change.org с требованием освободить Арсамикова набрала 934 подписи. За последние 16 часов она набрала 750 голосов, отмечается в справочной информации о петиции.

Напомним, Идрис Арсамиков покинул Россию после того, как подвергся задержанию, избиению и пыткам электрическим током летом 2018 года. По информации правозащитников, он не находится в розыске и уголовных дел против него не возбуждено, а ориентировку на него силовики мотивировали уголовным делом о мошенничестве.

Арсамиков вернулся в Чечню весной 2022 года, после чего его трижды задерживали. 17 февраля в соцсетях было опубликовано видео, на котором Арсамиков заявил, что находится дома в Чечне и намерен отправиться на Украину для участия в военной операции. Видеообращение сделано по принуждению, предположила Кризисная группа СК SOS.

Опрошенные 1 марта "Кавказским узлом" правозащитники подтвердили, что реалии Чечни не позволяют считать видеообращение Идриса Арсамикова доказательством того, что он в безопасности.

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