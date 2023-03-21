Апелляционный суд указал на нарушения в деле Дауда Мамилова

21 марта 2023, 08:02

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Апелляционный суд вернул дело уроженца Ингушетии Дауда Мамилова, признанного виновным в причастности к деятельности "Исламского государства"* и осужденного на восемь лет, для устранения нарушений в суд первой инстанции, так как обвиняемых не ознакомили с протоколом судебного заседания, рассказала адвокат Людмила Толстоногова. После ареста Дауда Мамилова его семья столкнулась с трудностями. Знакомые до сих пор отказываются верить в его виновность, рассказала супруга Аза Мамилова.

Как сообщал "Кавказский узел", в августе 2020 года апелляционный суд в Москве согласился с доводами адвокатов уроженца Ингушетии Дауда Мамилова, признав бездействие следствия по его делу. После этого дело Мамилова, обвиняемого в причастности к террористической организации "Исламское государство"*, передали новому следователю. В сентябре 2020 года Мамилов заявил о принуждении к признательным показаниям. 19 июля 2022 года Мамилов был признан виновным в причастности к деятельности ИГ* и приговорен к восьми годам колонии общего режима. Адвокат Людмила Толстоногова подала апелляционную жалобу.

Дауда Мамилова задержали 29 апреля 2019 года. По версии следователей, пять человек, среди которых был и проживающий в Дмитрове Дауд Мамилов, создали законспирированную ячейку запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство"*. В июне 2020 года за Дауда Мамилова безрезультатно поручилось более 70 жителей Ингушетии, в том числе депутаты Народного собрания. Отец задержанного Закрий Мамилов, депутат Народного собрания Ингушетии, выступавший против соглашения о границе Ингушетии и Чечни, связал уголовное преследование сына с собственной политической деятельностью.

Адвокат указала на нарушения в судебном процессе

Военный апелляционный суд снял с апелляции уголовное дело, одним из участников которого является уроженец Ингушетии Дауд Мамилов, и направил дело в суд первой инстанции в связи с существенным нарушением прав обвиняемых, рассказала адвокат Людмила Толстоногова.

"На заседании апелляционного суда выяснилось, что несколько человек из числа подзащитных лишены права на ознакомление с протоколом судебного заседания и принесения замечаний на него, также лишены права на получение копии протокола судебного заседания. Ими своевременно были поданы ходатайства об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания через администрацию следственного изолятора, исходящие номера зарегистрированы СИЗО. Однако оказалось, что ходатайства в суд не поступили. При таких обстоятельствах судом первой инстанции грубо нарушены положения части 7, части 8 статьи 259 и статьи 260 УПК РФ (Замечания на протокол и аудиозапись судебного заседания). Что препятствует рассмотрению дела судом апелляционной инстанции, и влечет за собой снятие дела с рассмотрения и возвращение в суд первой инстанции для устранения нарушений и выполнения названных требований. После чего дело вновь будет направлено на апелляционное рассмотрение", – пояснила корреспонденту "Кавказского узла" Толстоногова.

По ее словам, ознакомление осужденных с протоколом судебного заседания и аудиозаписью, рассмотрение замечаний на протокол судом первой инстанции и возвращение дела на апелляцию займет не менее четырех-шести месяцев.

Адвокат также заметила, что это не первый случай, когда суд первой инстанции допускает нарушения, и что защите не раз приходилось отправлять жалобы в апелляционный суд.

Так, по ее словам, в апреле 2020 года она подала жалобу в Бабушкинский районный суд Москвы на бездействие следователя по расследованию дела Мамилова, однако суд отказал в удовлетворении жалобы. "Тогда мы подали жалобу в суд апелляционной инстанции по уголовным делам Московского горсуда с просьбой отменить постановление суда первой инстанции. Апелляционный суд в Москве согласился с доводами адвоката, решение Бабушкинского суда было. После этого дело Мамилова передали новому следователю", – отметила адвокат.

Она подчеркнула, что сомневается в том, что суд первой инстанции объективно и беспристрастно вынес приговор Мамилову. И что на это есть все основания.

Адвокат процитировала выписку из протокола судебного заседания: "В 20.10 18 мая 2022 года судебная коллегия удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора, о чем председательствующий объявляет присутствующим в зале судебного заседания. Перед удалением суда в совещательную комнату участникам судебного разбирательства объявляется, что оглашение приговора состоится не ранее 15.00 19 мая 2022 года. 19 мая 2022 года в 16.10 суд возвращается в зал судебного заседания. Оглашены вводная и резолютивная части приговора", – сказала защитница.

Толстоногова указала, что налицо нарушение части 4 статьи 310 УПК РФ "Провозглашение приговора", так как суд не разъяснил участникам процесса порядок ознакомления с полным текстом приговора. "А полный текст приговора вручен только 26-27 мая 2022 года и составляет 56 листов. То есть, судом в период с 20.10 18 мая 2022 года по 16.10 19 мая 2022 года за 20 часов (из них часть ночного времени) проанализированы доводы прокурора, восьми адвокатов и восьми подсудимых, что указывает либо на способность судебной коллегии работать со скоростью среднего компьютера, либо на лишение подсудимых права на справедливое судебное разбирательство без учета доводов защиты и всякой оценки доказательств", – пояснила адвокат.

Также она обратила внимание, что протокол судебного заседания был изготовлен не ранее 7 июля 2022 года. В этот день он был вручен защите, то есть по истечении полутора месяцев с момента оглашения приговора. "Протокол достоверно не отражает ход процесса. В том числе в нем частично искажены показания ключевых свидетелей до степени "наоборот". У защиты, возникает вопрос, каким образом суд вынес приговор, не имея протокола судебного заседания", – сказала Толстоногова.

"Даже судьи, имеющие феноменальную память, спустя несколько месяцев забывают услышанное, а к моменту вынесения приговора выпускают из памяти многие важные детали показаний свидетелей, подсудимых, доводы защиты, исследованных материалов, заключений экспертов. Прослушать аудио протокол судебного заседания за 20 часов, в том числе ночного времени, состоящий из записи 23 дней процесса – нереально, это вне пределов человеческих возможностей", – уверена адвокат.

Все эти доводы и являются основанием, чтобы считать, что приговор Мамилову вынесен несправедливо, пояснила она.

Семья Мамилова столкнулась с трудностями после его задержания

После задержания Дауда Мамилова скончался его отец, депутат Народного собрания Ингушетии, Закрий Мамилов. После этого семье стало еще сложнее, рассказала супруга Дауда Мамилова Аза Мамилова. "Первый раз, когда задержали Дауда, меня это сильно выбило из колеи, я не представляла как жить дальше, когда у тебя шестеро детей. Если бы не свекор, Закрий Мамилов, я долго была бы в прострации. Не думаю, что ему было легко, но он держался, убеждал меня, что все обойдется и Дауд скоро будет дома. Он верил, что произошла ошибка и все скоро образумится. И нас убеждал в этом. К сожалению, наши надежды не оправдались", – сказала Аза Мамилова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, свекру приходилось нелегко, он все заботы о семье сына, взял на себя. "Когда свекор неожиданно для всех нас умер, я знала, что для Дауда это будет большим ударом. Потому что он понимал, что все заботы, все проблемы, как финансовые, так и бытовые теперь лягут на плечи двух женщин", – пояснила супруга Мамилова.

По ее словам, очень часто, когда она приходила в организацию за какими-то справками, то узнав, что она сноха Закрия, ее проблемы решались быстро. "Свекор умер, а его доброе имя помогает нам выжить. Я об этом пишу Дауду, чтобы он знал, каким добрым и справедливым человеком был его отец", – поделилась Аза Мамилова.

Она добавила, что ее супруг часто пишет письма, в которых обращается к старшему сыну, как к главе семьи, пишет, что "сын теперь главный, на него возложена большая ответственность за младших детей. Он должен быть первым помощником матери", – процитировала письмо супруга Аза Мамилова.

По ее словам, 18-летний сын Эмин старается ей помогать, во время каникул он подрабатывал. "Живем на пенсию свекрови и на детские пособия. Расходов много. Каждый день даю Эмину 200 рублей – 150 на проезд до колледжа, и 50 рублей ему на чай с бутербродом. Отправляем Дауду передачки, пересылаем небольшую сумму в офсиновский магазин, что на территории СИЗО, а там цены очень высокие. Помогают родственники, но сейчас такое время, что всем живется непросто, поэтому больше приходится рассчитывать только на собственные силы", – рассказала Аза Мамилова.

После переезда из Дмитрова ее детям непросто далась адаптация в Ингушетии, добавила она. "Мы поняли, что надеяться на скорое освобождение Дауда не приходится, и решили переехать в Ингушетию. Пришла в школу за документами, а директор школы расплакалась, сказала мне, что никто не верит, что Дауд – экстремист. Уже перед самым отъездом встретил женщину, ее сын учился в другом классе, но мальчики дружили между собой. Она подошла ко мне и со слезами на глазах сказала, что ей очень жаль, что такое произошло, что нам приходится уезжать, ее сын сказал, что лучше друга, чем Эмин, у его нет и, наверное, не будет", – рассказала супруга Дауда Мамилова.

Некоторые жители выступали свидетелями в суде, многие писали заявления в защиту Дауда, которые были приобщены к уголовному делу, добавила она. "Нам сейчас часто звонят из Дмитрова, спрашивают, когда мы вернемся. Я ничего не могу сказать в ответ, сейчас такое время, что загадывать наперед трудно", – отметила Аза Мамилова.

Житель города Дмитров Николай, один из тех, кто подписывал заявление в защиту Дауда, подчеркнул, что благодаря длительному общению с Даудом, с его родителями и другими родственниками из Ингушетии, которые приезжали в Дмитров, у него изменилось отношение к жителям Кавказа.

"После всяких конфликтов, плюс боевых действий на территории Северного Кавказа, у многих сложился определенный стереотип кавказца, человека дерзкого, непредсказуемого в поступках. Мамиловы изменили мое мнение о кавказцах. И Дауд, и его отец Закрий не старались казаться "хорошими". Они просто жили так, как живут везде: здесь, в Дмитрове, в Ингушетии или в Астрахани, где работал одно время Дауд. В любое время, в любом обществе они оставались сами собой: интеллигентными, уважительными, добрыми и отзывчивыми. У нас с Даудом было много задумок, как сделать более привлекательным наш поселок. Он классный строитель, у нас бы все получилось, если бы не эта чья-то чудовищная ошибка. Чтобы там ни было, но я твердо уверен в невиновности моего товарища Дауда Мамилова", – заверил Николай корреспондента "Кавказского узла".

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

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* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России судом.

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