Адвокат сообщил об ухудшении самочувствия Заремы Мусаевой

24 января 2023, 16:27

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Чеченский эксперт не смог подтвердить в суде свои выводы о причинении вреда здоровья силовику, которого как утверждает следствие, поцарапала Зарема Мусаева, независимый эксперт заявил о необоснованности выводов первой экспертизы. В связи с этим защита будет добиваться назначения новой экспертизы, сообщил адвокат Александр Немов. По его словам, Зареме Мусаевой тяжело ходить, ей постоянно делают уколы инсулина.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря 2022 года на заседании Ленинского райсуда Грозного Зарема Мусаева полностью отвергла обвинения и подтвердила свои прежние показания, которые она давала в первые дни после похищения, сообщил ее сын, юрист Абубакар Янгулбаев. 2 декабря 2022 года суд продлил ей меру пресечения в виде ареста на два месяца, до 12 февраля. 12 января Верховный суд Чечни согласился с продлением ареста Зареме Мусаевой, несмотря на медицинские документы об ухудшении ее состояния. Сын Заремы Мусаевой Абубакар Янгулбаев в годовщину со дня ее задержания обратился к Рамзану Кадырову с призывом освободить его мать на условиях обмена.

Зарема Мусаева, чье дело суд в Грозном рассматривает с июня, обвиняется в нападении на силовика и проходит по делу о мошенничестве. Суд, продлив арест, согласился с необоснованными доводами следователей о том, что больная женщина может сбежать из республики, указал ранее Абубакар Янгулбаев. Понятые на допросе в суде заявили, что при опознании Мусаевой она единственная стояла, а со статистами они виделись до процедуры, эти факты исключают опознание, заявил 29 сентября адвокат Александр Караваев.

Адвокат Заремы Мусаевой Александр Немов сообщил, что состояние здоровья Мусаевой ухудшается. "Ей тяжело ходить, подниматься по лестнице. Выглядит она неважно. У неё сахарный диабет. Ей часто делают уколы инсулина. Все медикаменты и препараты (тест-полоски для измерения уровня сахара в крови, например) передают родственники. Какого-то дополнительного лечения в условиях СИЗО у неё нет возможности получить", - подчеркнул Немов.

По его словам, в суде рассматривают две экспертизы. "<Экспертиза>, которую делало следствие. Эксперт, что производил её, сейчас переехал в ХМАО. На суде он подтвердил результаты экспертизы. Он сказал, что выводы правильные, потому что я так решил и всё. Опираясь на свои знания и опыт", - рассказал адвокат.

Он указал, что выводы первой экспертизы в суде были подвергнуты сомнению. "Эксперт со стороны защиты считает, что все повреждения в экспертизе должны быть морфологически описаны, чтобы можно было быть уверенными в нанесении повреждений. А в экспертном заключении следствия таких описаний нет", - подчеркнул Немов.

Повторная экспертиза, проведенная в Краснодарском крае по материалам из уголовного дела, опровергла выводы экспертизы следствия о легком вреде здоровью полицейскому. Перед экспертом защита поставила те же вопросы, что и при официальном исследовании в Чечне. Согласно выводам эксперта, у полицейского нет описанных травм и вреда здоровью, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

В связи с этим защита считает, что есть основания для назначения новой экспертизы. "Ходатайство об этом будет заявлено стороной защиты, вероятно, на очередном заседании суда в четверг (27 января)", - отметил адвокат.

На заседании суда 19 января по видеосвязи с Ханты-Мансийским автономным округом был допрошен эксперт Арсен Мунгиев, который проводил первую экспертизу, сообщил адвокат Константин Гусев. "В заключении от 24.01.2022 он констатировал царапины на лице пострадавшего и временные нарушения функций организма до двух недель. Что несёт лёгкий вред здоровью. 23 марта 2022 он сделал ещё одно заключение. Аж по постановлению следователя по особо важным делам. Суть второго заключения - правота первого", - написал он на своей странице в Facebook*.

На заседании находился и потерпевший полицейский Абдулхамидов. "Посреди процесса потерпевший неожиданно встал и ушел. Причем в конвойное помещение. Никто из приставов ему не помешал. Пока он ходил, все терпеливо ждали. Включая судью. "Выйти нужно было" - заявил полицейский по возвращению. Тут судья не выдержал: 'Вы офицер и должны знать о дисциплине!"" - говорится в публикации от 19 января.

На заседании 20 января был допрошен независимый эксперт Алексей Безбородов, сообщил Гусев. "Стаж 27 лет против стажа в 1 год чеченского "специалиста", заключение которого лежит в основе обвинения Заремы. Независимый эксперт констатирует, что "причинить четырьмя пальцами восемь разнонаправленных царапин не возможно". Такие повреждения могут возникнуть, например, у мужчин при бритьё, когда бритва движется в разные стороны. Эксперт детально объясняет то, что не смог сделать чеченский эксперт Мунгиев: детальное описание характера заживления повреждений: основа доказательной базы обвинения", - сообщил Гусев.

По его словам, со ссылкой на источники независимый эксперт на заседании доказал, что ссадина (царапина), которая стала основой для обвинения Мусаевой в применении насилия к представителю власти, не может причинить лёгкий вред здоровью. "Чеченский эксперт утверждал, что помимо ссадины у потерпевшего полицейского была рана. Увы, после любой раны всегда образуется рубец. По-простому шрам. Никаких боевых шрамов у Абдулхамидова после поединка с Заремой не осталось. Независимый эксперт доказывает, со ссылкой на ФЗ и приказ Минздрава, что описанные Мунгиевым повреждения не могут причинить лёгкого вреда здоровью, а ссадины вынесены за пределы квалификации тяжести вреда причиненного здоровью человека", - написал Гусев в публикации на странице в Facebook* от 20 января.

Адвокат Умалат Сайгитов, который не задействован в процессе Мусаевой, сообщил, что в делах о насилии в отношении представителя власти тяжесть вреда здоровью учитывается для определения квалификации внутри этой статьи УК.

"Потому что насилием считаются даже неопасные для здоровья действия: человек набросился, руку поднял, царапину нанес и т. п. Это уже оконченный состав преступления. Они квалифицируются по части 1 статьи 318. Если же есть какие-то повреждения, которые экспертиза назовет опасными для здоровья, то это часть 2 этой статьи", - пояснил он.

При этом, если нанесен вред здоровью, то может быть добавлена и соответствующая статья о нанесении телесных повреждений — 111 или 115, добавил адвокат.

"По части 1 статьи 318 может быть и условное наказание вынесено. Более того, возможно прекращение дела за примирением сторон. Если пострадавший полицейский удовлетворится извинениями или компенсацией, то дело следователь имеет право прекратить. Но в основном следствие всё же отправляет такое дело в суд. А суд может сам решит, прекратить дело или ограничиться судебным штрафом. По части 2 статьи 318 примирение сторон невозможно", - отметил Сайгитов. Он подчеркнул, что если бы обвинение против Мусаевой переквалифицировали на часть 1 этой статьи, то это облегчило бы её участь.

Напомним, 20 января 2022 года Зарема Мусаева была увезена силовиками из Нижнего Новгорода в Грозный, где ее арестовали по обвинению в нападении на силовика. Абубакар Янгулбаев указал, что у нее сахарный диабет с множественными осложнениями, и колонии, спецприемники и СИЗО не могут содержать людей с этим заболеванием. В суд и СИЗО женщине несколько раз вызывали скорую помощь. В конце сентября правозащитники добились проверки обстоятельств задержания Мусаевой в Нижнем Новгороде. Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных" признал Зарему Мусаеву политзаключенной.

После задержания Мусаевой Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". 1 февраля советник Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов пригрозил расправой семье Янгулбаевых. Заочно обращаясь к Янгулбаевым, Делимханов пообещал, что их будут преследовать, пока не убьют и не отрежут им головы. После этого Сайди Янгулбаев и его дети покинули Россию. Один из сыновей, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по делу об оправдании терроризма, Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов. 30 марта стало известно, что следователи в Чечне отказались проводить проверку угроз семье Янгулбаевых.

Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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