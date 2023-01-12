Суд отказался освободить Зарему Мусаеву

12 января 2023, 00:19

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Верховный суд Чечни согласился с продлением ареста Зареме Мусаевой, несмотря на медицинские документы об ухудшении ее состояния.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря 2022 года на заседании Ленинского райсуда Грозного Зарема Мусаева полностью отвергла обвинения и подтвердила свои прежние показания, которые она давала в первые дни после похищения, сообщил ее сын, юрист Абубакар Янгулбаев. 2 декабря 2022 года суд продлил ей меру пресечения в виде ареста на два месяца, до 12 февраля.

Зарема Мусаева, чье дело суд в Грозном рассматривает с июня, обвиняется в нападении на силовика и проходит по делу о мошенничестве. Суд, продлив арест, согласился с необоснованными доводами следователей о том, что больная женщина может сбежать из республики, указал ранее Абубакар Янгулбаев. Понятные на допросе в суде заявили, что при опознании Мусаевой она единственная стояла, а со статистами они виделись до процедуры, эти факты исключают опознание, заявил 29 сентября адвокат Александр Караваев.

Верховный суд Чечни рассмотрел апелляционную жалобу защиты на продление ареста Зареме Мусаевой, сообщило 11 января издание "Кавказ.Реалии"* со ссылкой на юриста "Команды против пыток"** Константина Гусева.

Защита заявляла, что несудимого и хронически больного человека нет смысла держать под стражей, а суд первой инстанции, продливший арест, проигнорировал документы об ухудшении состояния Мусаевой. Прокурор заявил о необходимости оставить Мусаеву под арестом, сообщил 11 января Гусев.

Сама Зарема присутствовала на заседании по видеосвязи. "Мне некуда бежать! Я не совершала того, в чём меня обвиняют", - привел ее слова Гусев на своей странице в Facebook***.

Cуд проигнорировал ходатайство защиты и оставил Зарему Мусаеву под стражей. на вынесение решения судье потребовалось 10 минут, указано в сообщении.

20 января 2022 года Зарема Мусаева была увезена силовиками из Нижнего Новгорода в Грозный, где ее арестовали по обвинению в нападении на силовика. Абубакар Янгулбаев указал, что у нее сахарный диабет с множественными осложнениями, и колонии, спецприемники и СИЗО не могут содержать людей с этим заболеванием. В суд и СИЗО женщине несколько раз вызывали скорую помощь. В конце сентября правозащитники добились проверки обстоятельств задержания Мусаевой в Нижнем Новгороде. Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных" признал Зарему Мусаеву политзаключенной.

После задержания Мусаевой Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". 1 февраля 2022 года советник Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов пригрозил расправой семье Янгулбаевых. Заочно обращаясь к Янгулбаевым, Делимханов пообещал, что их будут преследовать, пока не убьют и не отрежут им головы. После этого Сайди Янгулбаев и его дети покинули Россию. Один из сыновей, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по делу об оправдании терроризма, Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов, в этот же список внесен и еще один сын Заремы Мусаевой, Байсангур Янгулбаев. 30 марта 2022 года стало известно, что следователи в Чечне отказались проводить проверку угроз семье Янгулбаевых.

Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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* включено Минюстом в реестр иностранных агентов.

** "Комитет против пыток" внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Юристы организации создали "Команду против пыток".

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