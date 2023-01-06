Турция и Армения договорились о начале грузоперевозок

06 января 2023, 20:39

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С 1 января возможны прямые грузовые авиаперевозки между Турцией и Арменией, сообщили сегодня турецкие СМИ. Информацию подтвердил представитель МИД Армении.

Как писал "Кавказский узел", 6 октября на саммите Европейского экономического сообщества в Праге армянский премьер Никол Пашинян впервые встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. На встрече также присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. По итогам встречи с Пашиняном Эрдоган заявил, что Турция и Армения могут достичь полной нормализации отношений, теперь контакты будут проводить спецпредставители обеих стран. Пашинян не должен был на переговорах с Эрдоганом обойти вниманием вопрос геноцида армян, а открытие границы с Турцией несет для Армении новые риски, указали армянские политологи. Примирение Армении с Турцией и Азербайджаном только улучшит обстановку в регионе и даст новые возможности для развития экономических связей, сочли азербайджанские аналитики.

Турция и Армения не поддерживают дипломатические отношения, граница между республиками закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Разногласия между странами существуют по поводу конфликта вокруг Нагорного Карабаха, в котором Турция поддерживает Азербайджан, а также из-за исторической оценки массовых убийств армян в 1915 году в Османской империи, которые Ереван считает геноцидом армян, а турецкие власти не согласны с этой трактовкой событий. 24 апреля Пашинян заявил, что Армения ведет переговоры, направленные на нормализацию отношений с Турцией. Нормализация отношений Турции и Армении отвечает интересам не только этих двух стран, но и России, а также согласуется с договоренностями между Баку и Анкарой, указали 6 октября опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

В результате переговоров спецпредставителей двух стран по процессу нормализации с 1 января 2023 года возможны прямые грузовые авиаперевозки между Турцией и Арменией, сообщила сегодня на своем сайте TurkHaber.

По данным Anadolu, турецкое Минторговли проинформировало о возможности грузоперевозок местные организации, занимающиеся экспортными операциями, указано на сайте издания.

Представитель МИД Армении Ваан Унанян отметил, что договоренность о грузоперевозках – результат встречи между спецпредставителями Армении и Турции 1 июля 2022 года. "Мы ожидаем, что следующая договоренность – об обеспечении возможности для пересечения сухопутной границы для граждан третьих стран, также будет воплощена в жизнь в кратчайшие сроки", - привело сегодня его слова News.Am.

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