Силовик из Баку сменил министра внутренних дел Нахичевани

29 декабря 2022, 01:14

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Министр внутренних дел Нахичеванской автономной республики Рашад Исмаилов отправлен в отставку менее чем через год после своего назначения на должность. Пост главы МВД Нахичевани занял бывший начальник Сураханского районного управления полиции Баку.

Как писал "Кавказский узел", в конце ноября по обвинению в хищениях были арестованы начальник отдела таможенно-тарифного регулирования и платежей Государственного таможенного комитета (ГТК) Нахичеванской автономной республики (НАР) Мансур Аскеров и министр финансов НАР Рафаэль Алиев. Волна арестов чиновников в Нахичеванской автономной республике связана с попыткой обеспечить подчинение автономии Баку и демонтировать клановую систему, а в перспективе, возможно, и упразднение статуса автономии у республики, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи. 22 декабря Васиф Талыбов, возглавлявший Нахичеванскую автономную республику на протяжении 27 лет, покинул пост, аналитики в Баку также связали его отставку с политикой централизации власти.

В 2021 году по подозрению в хищениях были арестованы бывший глава МВД НАР Ахмед Ахмедов и бывший министр образования автономной республики Мамед Гарибов. Аналитики связали их аресты с кампанией по преследованию нелояльных властям Азербайджана чиновников, отметив, что конфигурация власти в стране меняется с кланово-олигархической на вертикаль личной власти Ильхама Алиева.

Министром внутренних дел Нахичеванской автономной республики назначен Сулейман Нейматов, соответствующее распоряжение подписал 28 декабря первый зампред Верховного Меджлиса НАР Азер Зейналов. Полковник Нейматов ранее возглавлял Сураханское районное управление полиции Баку, сообщило Meydan.tv.

Предыдущий глава ведомства Рашад Исмаилов освобожден от должности министра внутренних дел Нахичевани. Он пробыл на этой должности менее года - на пост министра внутренних дел Исмаилова назначил 7 февраля 2022 года теперь уже бывший глава автономии Васиф Талыбов.

Об ожидаемом назначении Нейматова главой МВД Нахичевани вечером 27 декабря сообщило издание Media.az.

В той же публикации издание утверждает, что ожидается упразднение министерства внутренних дел Нахичеванской автономной республики, а вместо него "будет создано Главное управление полиции при министерстве внутренних дел Азербайджана". Официально об упразднении ведомства пока не объявлено, хотя информация о смене его руководителя уже подтвердилась.

Сменой главы МВД Нахичевани "продолжается устранение бывших руководителей автономии", констатировало 28 декабря информационное агентство Turan. Еще одним кандидатом на отстранение от власти в его публикации назван командующий армейской группировкой в регионе Кярам Мустафаев.

С упразднением министерства внутренних дел НАР автономный статус республики окончательно утратит смысл, считает автор блога на "Кавказском узле" "Ветер с Апшерона". "Фактически ее уже нет, (...) около недели Нахчываном руководит представитель президента Азербайджана Фуад Наджафли", - написал он 28 декабря в публикации "Все таки НАР упраздняется". Блогер отметил, что сын Васифа Талыбова, бывший проректор Нахичеванского госуниверситета, пытался покинуть страну, но пограничники не выпустили его из Азербайджана.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.