Отпущены все задержанные на акции протеста в Баку

15 ноября 2022, 20:28

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Силовики отпустили всех задержанных на акции протеста у посольства Ирана в Баку, организованной партией "Мусават". Власти разогнали акцию с осуждением Ирана, несмотря на то, что отношения Баку с этой страной испортились, поскольку они опасаются роста протестных настроений в Азербайджане, считает председатель партии Ариф Гаджилы.

Как писал "Кавказский узел", полицейские задержали сегодня не менее 35 участников акции протеста перед посольством Ирана в Баку, которую планировала провести оппозиционная партия "Мусават". 11-12 ноября шесть членов партии "Мусават" были задержаны на фоне отказа мэрии согласовать в Баку акцию против подавления протестов в Иране. Задержанных предостерегли от участия в анонсированной акции и отпустили, сообщили в партии.

Спустя около двух часов все задержанные были отпущены на свободу, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в партии "Мусават".

МВД Азербайджана отрицает задержания участников акции от партии "Мусават". По словам сотрудника пресс-службы МВД, полиция не допустила проведение акции потому, что она не была согласована с Исполнительной властью Баку. "Участники удалены от места проведения акции. Задержаний не было", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в ведомстве.

События у посольства Ирана вызвали интерес прохожих. Были слышны осуждающие полицию реплики, а один водитель белого кроссовера, остановившись у светофора, прокричал: "Свобода! Независимость", показав пальцами знак волка – символ турецких националистов. Во время проведения акции ее участники не мешали прохожим и автомобилям, так как она происходила в сквере Ахундова, не на оживленной дороге, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Цель акции достигнута, так как ее участникам удалось провозгласить лозунги поддержки национально-освободительного движения соотечественников в Иране, сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель оппозиционной партии "Мусават" Ариф Гаджилы.

"Позиция партии заключается в осуждении подавления массовых акций протеста в Иране. "Мусават" задолго до официального Баку выступал за права более 30 миллионов азербайджанцев в Иране. С недавних пор азербайджанские официальные руководители СМИ также стали критиковать режим в Исламской республике Иран (ИРИ). В этом смысле разницы между позицией нашей партии и власти страны нет", - сказал Гаджилы.

Отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре и начале ноября обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности: азербайджанские спецслужбы обвинили Тегеран в создании незаконного вооруженного формирования в Азербайджане, а Иран заявил о причастности граждан Азербайджана к теракту в Ширазе, который унес жизни 15 человек.

Глава партии отметил, что партия "Мусават" осуждает ИРИ за проведение военных учений у границы с Азербайджаном. Что касается арестов в Азербайджане агентов Ирана, то исходя из презумпции невиновности, "Мусават" не может ничего сказать о конкретных арестованных. Он подчеркнул, что многие годы партия заявляла об огромном количестве тайных агентов ИРИ в Азербайджане.

"Власть в Азербайджане сегодня разогнала митинг партии не потому, что поддерживает Иран, а в стремлении быть монополистом в защите прав иранских азербайджанцев. Руководство страны боится, что любое массовое движение в Азербайджане в конечном итоге разрастется и приведет к смене власти. Они опасаются роста авторитета партии "Мусават" в Азербайджанской Республике и в Иране", - отметил Гаджилы.

Он подчеркнул, что озвученные сегодня лозунги о свободе, справедливости и национальном правительстве "актуальны как для азербайджанцев Ирана, так и для Азербайджанской Республики", - заявил Гаджилы.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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