Полиция сорвала акцию протеста перед посольством Ирана в Баку

15 ноября 2022, 16:37

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Полицейские задержали не менее 35 участников акции протеста перед посольством Ирана в Баку, которую планировала провести оппозиционная партия "Мусават".

Как писал "Кавказский узел", шесть членов оппозиционной партии "Мусават" были задержаны 11-12 ноября на фоне отказа мэрии согласовать в Баку акцию против подавления протестов в Иране. Задержанных предостерегли от участия в анонсированной на 15 ноября акции и отпустили, сообщили в партии.

Полиция Баку 15 ноября не позволила партии "Мусават" провести акцию протеста перед посольством Ирана в Баку. Акция планировалась под лозунгом "Свобода, справедливость, национальное правительство". Целью акции была демонстрация солидарности азербайджанцев с требованиями иранских тюрков о свободе и национальной независимости. Исполнительная власть Баку заявила, что не позволит провести акцию.

Участники задерживались и насильно уводились полицией в автобус на подходах к месту сбора, на расстоянии около 80 метров от посольства Ирана, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Всего, по подсчетам Правозащитного центра Азербайджана, задержано свыше 35 человек. Среди задержанных председатель "Мусават" Ариф Гаджилы и пресс-секретарь этой партии Мустафа Гаджибейли.

По словам члена правозащитной организации "Линия защиты" Зафара Ахмедова, полиция использовала силу в отношении участников акции. Женщин задерживали полицейские женского пола, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что 11 ноября партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) вопреки запрету мэрии провела в Баку акцию с требованиями свободы собраний, освобождения политзаключенных, проведения свободных выборов и демократических реформ. Силовики жестко разогнали протестующих, задержав, по данным активистов, не менее 150 человек, еще около 50 человек были задержаны до начала акции. Среди задержанных, по данным правозащитной организации "Линия защиты", были член оппозиционной партии "Мусават" Валех Гумбатов и член координационного центра Национального совета демократических сил и партии "Мусават" Тофиг Ягублу.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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