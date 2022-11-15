Пользователи Telegram сочли излишними извинения за шуточное видео в Дагестане

15 ноября 2022, 05:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Видеоролик, снятый якобы от имени вооруженных членов джамаата селения Салта, является шуткой и принуждать извиняться за него необходимости не было, считает большинство комментаторов Telegram-канала МВД Дагестана. Некоторые пользователи, впрочем, отметили, что за подобные проступки извиняться необходимо.

Как писал "Кавказский узел", 14 ноября полиция Дагестана опубликовала видео с извинениями бригадира съемочной группы и актеров массовки за шуточное видеообращение якобы от имени вооруженных членов сельского джамаата. В Дагестане не на все темы можно шутить, предупредило МВД.

Принятая в Чечне практика публичных извинений распространилась и в других регионах России. Она укоренилась и в Дагестане: в частности, МВД республики неоднократно публиковало записи с извинениями задержанных за различные правонарушения и проступки. Публичные извинения уместны в тех случаях, когда человек не только нарушил закон, но и при этом публично пренебрег общественным мнением, заявило в июне МВД Дагестана.

Публикация с извинениями членов съемочной группы за шуточное видеообращения якобы от имени вооруженных членов сельского джамаата в телеграм-канале МВД Дагестана по данным на 06.00 мск сегодня, 15 ноября набрала 28,7 тысячи просмотров и 238 комментариев.

Большинство комментаторов сочли избыточной реакцию МВД Дагестана на шутку создателей ролика. "Вы чё, народ, говорите, ясно, что это шутка", - отметил Кай Алхасов.

"Я не считаю, что эта шутка подлежит извинению под прессингом", - поделился мнением безымянный пользователь. "Такую трагедию из шутки сделали. Явно проблемы с юмором у тех, кто возмущался по этому поводу всерьез", - считает Агент Пи. "Вообще не поняла ажиотажа вокруг этого видео, явно ведь шуточное. Зачем так агрессировать?" - задается вопросом З Н.

"Мы уже не можем различить, где юмор, где угроза? Что это такое, как каких-то преступников заставляют оправдываться из-за какого-то ролика. А еще говорят, у нас в стране свободы слова!" - возмущается пользователь под ником "Холодное сердце".

"Что за глупая бестолковая традиция извиняться на публику. Совершили проступок, преступление - пусть ответят перед надлежащими структурами. Зачем этот спектакль нужен?" - интересуется Загидат Асхабова.

"Может, как в Средневековье, еще столб позора установим на площади", - иронизирует Dddd Mmmm. "МВД заняться нечем больше, да, кроме того, что шутников ловить?", - спрашивает ODINFORS.

Некоторые комментаторы, впрочем, сочли извинения уместными. "Нашел, как шутить и где, больше в Дагестан он, думаю, не приедет", - считает Ольга.

"У нас сначала делают, потом думают. Хорошо хоть ума хватило извиниться", - поделился мнением R.M.

"Вот так всех заставляли бы извиняться перед камерой, а не выборочно", - мечтает Самира, не конкретизируя, кого имеет в виду под "всеми".

"Сперва записывают ерунду, потом извиняются! <...> Если сделал, то отвечай, а не извиняйся, как женщина, не в силах ответить - закрой рот и сиди", - поделился мнением kadirbekov093.

"Кавказский узел" не располагает сведениями о том, добровольно ли были озвучены опубликованные извинения.

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