Гендиректор гостелеканала в Астрахани уволена после публикации в соцсети

12 ноября 2022, 09:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Руководитель гостелеканала "Астрахань 24" Ангелина Радченко уволена после публикации в соцсети "ВКонтакте" поста с признаками ксенофобии и разжигания розни, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Сама Радченко принесла извинения и отвергла обвинения в ксенофобии, а пользователи астраханского паблика во "ВКонтакте" разделились во мнении об её публикации в соцсети.

Генеральный директор телеканала "Астрахань 24" Ангелина Радченко уволена после публикации на своей странице в соцсети "ВКонтакте", которая вызвала общественный резонанс. Телеканал "Астрахань 24" находится в собственности администрации Астраханской области. Радченко уволена с формулировкой "по собственному желанию", сообщило минувшей ночью сетевое издание Ast-news.ru.

10 ноября Радченко разметила во "ВКонтакте" пост, который пользователи сочли разжигающим межнациональную рознь. В частности в нем шла речь о привезенной из Ростова-на-Дону рыбе, съев которую человек начинает ощущать себя жителем Яшкульского сельского муниципального образования Калмыкии.

Скриншот этой публикации распространился в сети, после чего на него обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн. "Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил мне, что выступившая с расистскими заявлениями гендиректор региональной телекомпании "Астрахань 24" Ангелина Радченко – сегодня уволена с работы", – привел вечером 11 ноября "Интерфакс" слова Хинштейна.

На сайте телеканала "Астрахань 24" были опубликованы извинения Ангелины Радченко. "И среди моих родственников, и среди друзей, и среди коллег есть и будут люди разных национальностей. И как-то странно было бы оскорблять их всех или кого-то конкретного. Всегда с уважением отношусь к традициям народов. <…> Прошу прощения у всех, кто был оскорблён, с чистым сердцем и душой", – заявила Радченко.

Скриншот публикации Ангелины Радченко во "ВКонтакте" был размещен 11 ноября в соцсети "ВКонтакте" в группе "Типичная Астрахань", на которую подписаны около 124 тысяч пользователей. На 09.20 мск 12 ноября этот пост набрал 37 отметок с реакцией пользователей и 71 комментарий. Часть их авторов сочла высказывание Радченко безобидной шуткой.

"Ничего страшного в этом нет, астраханский юмор", – считает Дмитрий Слепухин.

"Шутка есть шутка. Ни к какому расколу и вражды нет призыва, да и оскорблений нет", – заявил Timoxa Kотляров.

Другая часть комментаторов раскритиковала пост в соцсети Ангелины Радченко. "Когда у человека нет чувства юмора, это страшно. Вы представляете, чего этот председатель наделает? Нет страшнее глупца наделенного полномочиями", – написал Александр Юрич.

"Никто не имеет право оскорблять другую нацию или жёстко шутить. То, что такой человек ещё и руководитель, да ещё и на телевидении – это очень печально", – подчеркнул Сергей Комаров.

"Поддерживаю увольнение! Впредь будет думать, что писать и говорить. Утренний астраханский юмор, соседи? Попахивает национализмом", – считает Анна Дженгурова.

"Ну да, совсем не понятно к чему она калмыков приплела. Это разжигание межнациональной розни, причем на ровном месте", – отметил Александр Нестеров.

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