Военный суд отказался признать факт ранения двух контрактников из Северной Осетии

08 октября 2022, 12:43

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Владикавказский гарнизонный военный суд отказал в исках двум военнослужащим, требовавших признать, что они получили ранения во время специальной военной операции.

Ефрейтор Алан Дзагоев был направлен на Украину 17 марта, а в апреле проходил лечение в 412-м военном клиническом госпитале. Ему отказали в выдаче справки о получении ранения.

Аналогичный отказ получил контрактник Магомед Рабаданов, который, по его словам, в мае получил контузию, в связи с чем обратился" с жалобами на звон в ушах, тошноту, боли в голове" в больницу Докучаевска.

В обоих случаях суд сослался на то, что при поступлении в госпиталь военнослужащие не предоставили обязательную медицинскую карточку формы 100, информирует 7 октября издание e-osetia.

Часть аналогичных исков находится на рассмотрении, информируют "Кавказреалии"*.

"Кавказский узел" ранее писал, что двое бойцов Росгвардии из Северной Осетии, попавших в плен на Украине, попросили главу республики помочь им вернуться домой. Сергей Меняло заверил, что их в ближайшее время включат в список для обмена.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.