Ереван обвинил Баку в нарушении обязательств по освобождению пленных

04 октября 2022, 08:04

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Азербайджан отказывается возвращать армянских солдат, плененных в ходе боев на границе 13 сентября, заявил премьер-министр Никол Пашинян. Договоренность об освобождении военнопленных была достигнута в США на встрече с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым, сообщил глава Совбеза Армении Армен Григорян.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября представитель Армении в ЕСПЧ Сирануш Саакян заявила, что в Азербайджане удерживаются около 80 армянских пленных, однако Баку эту цифру официально не подтверждает. По ее словам, до эскалации приграничного конфликта в Азербайджане официально оставалось 33 пленных, в сентябре к ним прибавились еще 20.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19.00 мск того же дня. Однако с 20 сентября стороны вновь стали обмениваться обвинениями в обстрелах.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Twitter заявил 3 октября, что Азербайджан не сдержал обещания вернуть армянских солдат, плененных во время боев на границе 13 сентября.

"Это уже второй случай, когда Азербайджан отказывается выполнять свое обещание по освобождению военнопленных <...> Первый случай произошел в мае текущего года, когда в Брюсселе Алиев дал обещание, а второй раз - сейчас, когда в Вашингтон Азербайджан обязался до 30 сентября освободить 17 армянских военнопленных", - отметил Никол Пашинян.

Об отказе Баку вернуть армянских военнопленных заявил и глава Совбеза Армении Армен Григорян на своей странице в Facebook*.

Одна из договоренностей по освобождению военнопленных, по словам Григоряна, была достигнута 27 сентября в Белом Доме на его встрече с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым по инициативе советника по национальной безопасности президента США Джо Байдена Джейка Салливана.

"Договорились о том, что Азербайджан освободит 17 армянских военнопленных, взятых в плен в сентябре. Констатируем, что Азербайджан в очередной раз не выполнил взятые на себя обязательства", - отметил Армен Григорян.

Напомним, что 8 сентября Азербайджан передал Армении пятерых военных. Возврат произошел согласно соглашению, достигнутому на встрече в Брюсселе 31 августа. Все они были задержаны в Нагорном Карабахе 13 декабря 2020 года, уже после окончания 44-дневной войны.

Напомним, родственники армянских солдат, попавших в плен после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе, неоднократно проводили в Армении акции протеста с требованием организовать возвращение пленных. В частности, 8 августа они провели сидячую акцию протеста перед зданием правительства Армении, требуя встречи с Николом Пашиняном. По словам участников акции, сотрудник аппарата премьер-министра вышел к ним, но и спустя несколько часов после начала акции их требование о встрече не было выполнено.

2 октября в соцсетях было опубликовано видео, на котором, предположительно, азербайджанские военные расстреливают армянских военнопленных, начата проверка, сообщило 2 октября Минобороны Армении. Специалисты подтвердили подлинность видеозаписи расстрела армянских солдат, попавших в плен во время эскалации конфликта на границе Азербайджана, заявил омбудсмен Армении. Руководство страны призвало международное сообщество привлечь Азербайджан к ответственности. Правозащитники заявили 3 октября, что личности двух армянских солдат, которые были казнены, установлены, расстрел произошел на территории Армении.

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