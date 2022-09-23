23 сентября 2022, 18:31
Чеченские чиновники отчитались о 50-тысячном митинге в поддержку референдумов
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Митинг в поддержку референдумов о присоединении к России в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях прошел сегодня в Грозном.
Как писал "Кавказский узел", 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. Днем ранее среди чеченских пользователей WhatsApp распространилось аудиосообщение женщины, призывающей матерей собраться на митинг перед мечетью в Грозном и выступить против отправки сыновей на Украину. 21 сентября Рамзан Кадыров подтвердил, что в Грозном протестовать против мобилизации "вышли 15-20 женщин". Противников мобилизации он назвал врагами народа, а мужей протестовавших женщин предложил отправлять на Украину. Кока Азиева, которая призывала женщин выйти на митинг в Грозном, стала жертвой заблуждений и провокаций, все жители Чечни отправились на Украину добровольно, заявил 22 сентября министр печати Чечни Ахмед Дудаев. Угрозы властей Чечни солдатским матерям указали на боязнь протестов, считают правозащитники.
Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также военно-гражданские администрации контролируемых Россией частей Запорожской и Херсонской областей областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов федерации. Голосование на всех этих территориях начинается 23 сентября и завершится 27 сентября.
В Грозном перед Мемориальным комплексом Ахмата-Хаджи Кадырова прошел массовый митинг в поддержку референдума о присоединении к России Донецкой, Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Организатором митинга выступила Общественная палата Чечни. сообщило сегодня "ИА "Чечня сегодня".
В акции приняли участие студенты вузов и ссузов, работники предприятий и организаций, представители гражданского общества, политических партий, пожилые граждане и даже дети, сообщило сегодня ИА "Грозный-Информ".
Как следует из фото, опубликованного на сайте агентства , участники пришли на акцию с российскими флагами и плакатами в поддержку референдумов.
"Здесь собрались представители всех слоев населения Чеченской Республики. Все они поддерживают проведение референдума, поскольку это вид правовой формы волеизъявления всего народа", - привело слова председателя Общественной палаты Чечни Исмаила Денильханова агентство.
На митинг вышли "в том числе и жители отдаленных районов республики", сообщило сегодня РИА "Новости". "Сегодня мы проводим масштабный митинг с участием более 50 тысяч человек, это представители всего гражданского общества", - приводятся в публикации слова Денильханова.
Сотрудники бюджетных организаций в Чечне неоднократно жаловались на принуждение к участию в различных мероприятиях. В частности, в июле 2020 года стало известно, что руководство бюджетных учреждений под страхом увольнения заставляет сотрудников регистрироваться в соцсетях и участвовать в провластном флешмобе. Студенты и бюджетники в Чечне также сообщали о принуждении к посещению футбольных матчей "Ахмата", к участию в субботниках и митингах.
Напомним, ранее в Чечне не раз проводились массовые митинги в поддержку действий Кадырова. Так, 2 февраля жители Чечни вышли на митинг в центре Грозного, чтобы вслед за руководством республики озвучить проклятия в адрес семьи Янгулбаевых. Провластные чеченские медиа назвали митинг стихийным и сообщили об участии в нем 400 000 человек. Муфтий Чечни объявил собравшимся, что Янгулбаевы оскорбили чувства верующих. Чеченские чиновники выступили с осуждением семьи Янгулбаевых, а собравшиеся местные жители сожгли портреты членов этой семьи.
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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.
Автор: "Кавказский узел"