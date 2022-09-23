Чеченские чиновники отчитались о 50-тысячном митинге в поддержку референдумов

23 сентября 2022, 18:31

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Митинг в поддержку референдумов о присоединении к России в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях прошел сегодня в Грозном.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. Днем ранее среди чеченских пользователей WhatsApp распространилось аудиосообщение женщины, призывающей матерей собраться на митинг перед мечетью в Грозном и выступить против отправки сыновей на Украину. 21 сентября Рамзан Кадыров подтвердил, что в Грозном протестовать против мобилизации "вышли 15-20 женщин". Противников мобилизации он назвал врагами народа, а мужей протестовавших женщин предложил отправлять на Украину. Кока Азиева, которая призывала женщин выйти на митинг в Грозном, стала жертвой заблуждений и провокаций, все жители Чечни отправились на Украину добровольно, заявил 22 сентября министр печати Чечни Ахмед Дудаев. Угрозы властей Чечни солдатским матерям указали на боязнь протестов, считают правозащитники.

Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также военно-гражданские администрации контролируемых Россией частей Запорожской и Херсонской областей областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов федерации. Голосование на всех этих территориях начинается 23 сентября и завершится 27 сентября.

В Грозном перед Мемориальным комплексом Ахмата-Хаджи Кадырова прошел массовый митинг в поддержку референдума о присоединении к России Донецкой, Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Организатором митинга выступила Общественная палата Чечни. сообщило сегодня "ИА "Чечня сегодня".

В акции приняли участие студенты вузов и ссузов, работники предприятий и организаций, представители гражданского общества, политических партий, пожилые граждане и даже дети, сообщило сегодня ИА "Грозный-Информ".

Как следует из фото, опубликованного на сайте агентства , участники пришли на акцию с российскими флагами и плакатами в поддержку референдумов.

"Здесь собрались представители всех слоев населения Чеченской Республики. Все они поддерживают проведение референдума, поскольку это вид правовой формы волеизъявления всего народа", - привело слова председателя Общественной палаты Чечни Исмаила Денильханова агентство.

На митинг вышли "в том числе и жители отдаленных районов республики", сообщило сегодня РИА "Новости". "Сегодня мы проводим масштабный митинг с участием более 50 тысяч человек, это представители всего гражданского общества", - приводятся в публикации слова Денильханова.

Сотрудники бюджетных организаций в Чечне неоднократно жаловались на принуждение к участию в различных мероприятиях. В частности, в июле 2020 года стало известно, что руководство бюджетных учреждений под страхом увольнения заставляет сотрудников регистрироваться в соцсетях и участвовать в провластном флешмобе. Студенты и бюджетники в Чечне также сообщали о принуждении к посещению футбольных матчей "Ахмата", к участию в субботниках и митингах.

Также 25 марта Рамзан Кадыров отчитался о массовых молитвах в поддержку участников спецоперации. Участников молитв принуждают к участию в них , предположил автор блога на "Кавказском узле" Чечня инсайд". Авторы комментариев подтвердили, что бюджетников собирают в мечети под угрозой увольнения.