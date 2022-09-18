Жители Кабардино-Балкарии назвали мизерным повышение зарплат бюджетникам

18 сентября 2022, 16:11

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Распоряжение премьер-министра России повысить на 4% зарплату работникам госучреждений практически не отразится на доходах бюджетников, поскольку повышается лишь оклад, указали пользователи Instagram* из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", средняя зарплата врачей в стране, по данным Росстата, в январе-июне составила 95 364 рубля в месяц. В Кабардино-Балкарии, как и в других регионах Северного Кавказа, средняя зарплата врачей значительно ниже, там она составила 52 589 рублей. В Ингушетии оказалась наименьшая среди регионов России средняя зарплата врачей, почти вдвое меньше среднероссийской - 47 900 рублей в месяц.

Средняя зарплата учителей в стране составила в январе-июне, по данным Росстата, 57 067 рублей в месяц, тогда как в Кабардино-Балкарии - 33 739 рублей в месяц. В Чечне при этом зафиксированы самые низкие в стране зарплаты педагогов общего образования - 26 712 рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился с 1 октября увеличить на 4% зарплату работников госучреждений и гражданскому персоналу воинских частей, сообщило 16 сентября ТАСС.

"Принять меры по увеличению с 1 октября 2022 г. на 4% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; работников федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба", - процитировало распоряжение премьер-министра агентство.

Публикация о распоряжении Мишустина размещена сегодня в Instagram*-паблике "ЧП / Нальчик", на который подписаны 338 тысяч пользователей соцсети. К 16.00 мск под публикацией размещено 65 комментариев. Некоторые пользователи, позиционирующие себя как жители Кабардино-Балкарии, сочли надбавку незначительной.

"Поднимают на каких то жалких 4%! Самим бы на такую зарплату жить", - возмутилась, в частности, ishka_k_9. "Они поднимают сам оклад, а это просто мизер, эти проценты не действуют на всю зарплату, в итоге у меня оклад поднялся на 600 рублей, из них ещё НДФЛ отнять, на руках только копейки остаются, поэтому то, что они поднимают зарплату, не ощущается", - посетовал new_star_kbr.

"Рублей на 300 поднимут зарплату, преподносят так, будто на лям (миллион)", - возмутился so_slooooo. "Мы уже столько лет ждём хотя бы эти 4%", - пожаловалась inna007_inna.

"Страна вообще держится на бюджетной сфере, медицина, образование, военные и т.д. и т.п., а что за дела с зарплатами, ни хрена не понять... о чем думают там выше", - поделился возмущением saigak0007.

Напомним, 25 августа глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что с 1 августа зарплата учителей в республике увеличена на 10%, а до конца года планируется повысить зарплаты учителей "до уровня свыше 30 тысяч рублей". "Таким образом, мы намерены увеличить зарплату на пять с лишним тысяч рублей", - сказал Коков. Учителям увеличат оклады, в стимулирующие снимут, в результате их доходы останутся на прежнем уровне, поделились тогда опасениями пользователи соцсети.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.