Обещание Кокова повысить зарплаты учителям встречено скепсисом в соцсети

25 августа 2022, 22:20

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Очередное повышение зарплат пройдет лишь на бумаге, предположили пользователи соцсети, комментируя анонсированное главой Кабардино-Балкарии повышение зарплат учителям до 30 тысяч. Они опасаются, что учителям увеличат оклады, в стимулирующие снимут, в результате их доходы останутся на прежнем уровне.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил о планах повысить зарплаты учителям до конца года.

"Мы должны до конца года довести заработную плату всего педагогического состава до уровня свыше 30 тысяч рублей. Таким образом, мы намерены увеличить зарплату на пять с лишним тысяч рублей", - приводит сегодня сообщение главы региона ТАСС.

Он отметил, что с 1 августа зарплата учителей уже была увеличена на 10 процентов.

Пользователи соцсети усомнились в том, что зарплаты учителям вырастут.

"К сожалению, это всего лишь очередная несбыточная надежда. Коллеги, никаких ожиданий - никаких разочарований", - написала пользователь booooooooooony, комментируя сообщение о росте зарплат учителям, опубликованное в паблике goloskbr в Instagram*, насчитывающем 153 тысячи подписчиков. Под сообщением, по данным на 21.50 мск сегодня, пользователи оставили 170 комментариев и 816 отметок "нравится".

Авторы комментариев отметили, что ранее обещанные повышения зарплат учителям не отразились на их доходах.

"В прошлом году (2021) никакого увеличения зарплат не почувствовали. На этот раз будет всё так же, увы", - считает ruzanna_tsipinova.

"Слабо верится. Нет, даже вообще не верится. Который год повышают, но как были малюсенькие зарплаты, так и остались", - поддержала пользователя marianna_t_l_.

Пользователь dezdemona_5 предположила, что учителям увеличат оклады, в стимулирующие снимут. "От перемены мест слагаемых сумма не меняется. А отчитаются об увеличении зарплаты", - предположила она. Пользователь заметила, что многие учителя работают на полторы-две ставки, а школа отчитывается, что это зарплата одного учителя на одну ставку.

Пользователь marinamaremshaova сообщила, что средняя зарплата учителя школы в Кабардино-Балкарии 18 тысяч. "Мало верится, что добавят 12 тысяч рублей. Индексация годом раньше, может, и была, но на бумаге. В нашей жизни ничего не изменится", - написала она.

"Моя мама работает в школе уже 26 лет, и никогда выше 20 тысяч у нее зарплаты не было", - подтвердила sa_n.28.

"Кавказский узел" ранее писал, что регионы юга России оказались в хвосте рейтинга по зарплате жителей. Так, Кабардино-Балкария попала на 80-е место из 85. В республике за период с июня 2021 года по май 2022 года доля тех, кто получает зарплату выше средней, составила 12,4 процента.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.