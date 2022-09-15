Экоактивист Андрей Фокин прекратил голодовку в изоляторе

15 сентября 2022, 22:46

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Три дня продолжалась голодовка Андрея Фокина в знак протеста против его ареста во время выборов, где он выступал доверенным лицом кандидата в депутаты горсовета Лермонтова от КПРФ, рассказал сам активист.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября в Лермонтове во время регистрации заявления о нарушении на избирательном участке № 725 Андрея Фокина, который выступал доверенным лицом кандидата в депутаты Кардаш, обвинили в организации либо проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ), и в тот же день горсуд приговорил его к семи суткам ареста. Поводом для административного ареста экоактивиста Андрея Фокина названа его встреча с жителями села Острогорка, но его арест связан с выборами депутатов совета Лермонтова, заявила кандидат в депутаты Марина Кардаш, чьим доверенным лицом на выборах был Фокин. Сам экоактивист 12 сентября сообщил о намерении объявить голодовку в знак протеста против ареста

Согласно полицейскому протоколу, озвученному в суде и зафиксированному в решении, 3 сентября Фокин, «имея целью организацию мероприятия в форме собрания в поддержку жителей села Острогорка, провел предварительную агитацию, оповещая возможных участников мероприятия с призывом участия в собрании… не согласовав мероприятие с администрацией Лермонтова". Полиция усмотрела в действиях Фокина нарушение ФЗ N-54 "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".

Экоактивист Андрей Фокин завершил голодовку в изоляторе временного содержания, сообщил сам Фокин корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, голодовка продолжалась трое суток. "Трое суток держал голодовку, потом отменил, откорректировал планы", - сказал Фокин.

Во время ареста Фокин "читает книжки". Свое состояние он оценивает, как "нормальное". "Содержат нормально, общаются вежливо, к персоналу претензий нет", - сказал он.

По его словам, от составления протокола о правонарушении до суда прошло два часа, сообщил Фокин. "Это новый рекорд в моей практике. Я зашел в отдел полиции по своим делам, затем туда зашла Кардаш, но в другую аудиторию. Она подозрительно долго не выходила. Я попытался узнать, как у нее дела, но меня стали опрашивать по поводу изъятия камеры у наблюдателя. Но потом выяснилось, что во время опроса в отношении меня составили протокол о нарушении статьи КоАП РФ 20.2", - рассказал Фокин.

Он отметил, что протокол не связан с выборами. Активист должен быть освобожден в 17:00 мск 16 сентября.

Марина Кардаш проиграла на выборах, сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Кардаш отметила, что заранее знала, что не победит. "По прогнозу я не проходила, не могла выиграть", - отметила она.

Преследование Фокина Кардаш связала и с его экологической активностью, в частности, с борьбой против несанкционированных свалок, и с действиями во время выборов. "На выборах он дал понять, что хорошо знает законы", отметила Кардаш, указав, она затрудняется сказать, что именно "стало раздражителем" и привело к аресту Фокина.

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