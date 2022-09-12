Кандидат в депутаты связала с выборами арест ставропольского активиста Фокина

12 сентября 2022, 14:16

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Поводом для административного ареста экоактивиста Андрея Фокина названа его встреча с жителями села Острогорка, но его арест связан с выборами депутатов совета Лермонтова, заявила кандидат в депутаты Марина Кардаш, чьим доверенным лицом на выборах был Фокин.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября в Лермонтове во время регистрации заявления о нарушении на избирательном участке № 725 Андрея Фокина, который выступал доверенным лицом кандидата в депутаты Кардаш, обвинили в организации либо проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ), и в тот же день горсуд приговорил его к семи суткам ареста.

На Ставрополье с 9 по 11 сентября проходили выборы депутатов в девяти городских округах (Благодарненском, Георгиевском, Изобильненском, Ипатовском, Кировском, Нефтекумском, Новоалександровском, Петровском и Советском), а также выборы депутатов совета Лермонтова и гордумы Ессентуков.

Решение об аресте Андрея Фокина было обжаловано 11 сентября, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" кандидат Марина Кардаш, доверенным лицом которой выступал Фокин. По данным на 13.00 мск суд еще не состоялся, Фокин оставался в спецприемнике в Минводах.

Арест Фокина связан именно с выборами, считает Марина Кардаш. По ее словам, в момент подачи жалобы на нарушение Фокина отвели в отдельный кабинет, где долго опрашивали, а затем увезли в неизвестном направлении.

Суть нарушения, о котором заявил Фокин, заключается в изъятии видеокамеры, сообщила Кардаш, добавив, что, несмотря на арест Фокина, его жалоба была принята полицией.

Сам Андрей Фокин еще до ареста сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что на него было заведено административное дело. Позднее активист рассказал, что суд назначил ему семь суток ареста, после чего его отправили в спецприемник в Минводы.

Активист заявил, что ему необходимы «бумага формата А4, чистая вода, книги и сигареты», с просьбой привезти которые он обратился к друзьям. Также Фокин сообщил о намерении объявить голодовку.

Суд не учел позицию Фокина, отметил сам активист. «Никакие доводы не приняли. Все ходатайства отклонили. По всему видно, заказное дело, чтобы вывести меня за пределы выборного процесса», - сообщил Фокин. Сегодня телефон Фокин был недоступен, передал в 13.09 мск корреспондент "Кавказского узла".

Решение суда об аресте Фокина от 9 сентября имеется в распоряжении "Кавказского узла". Согласно полицейскому протоколу, озвученному в суде и зафиксированному в решении, 3 сентября Фокин, «имея целью организацию мероприятия в форме собрания в поддержку жителей села Острогорка, провел предварительную агитацию, оповещая возможных участников мероприятия с призывом участия в собрании… не согласовав мероприятие с администрацией Лермонтова". Полиция усмотрела в действиях Фокина нарушение ФЗ N-54 "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".

В Острогорку Андрея Фокина «как экоактивиста» пригласили местные жители, пожаловавшись на предполагаемые нарушении экологических норм местной птицефабрикой. Сельчане сообщали, что в их населенном пункте стоит "сильный противный запах", а отходы сливаются в речку, пояснила Марина Кардаш.

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