Юрист подтвердил право родителей из Дагестана требовать возврата денег за школьные учебники

05 сентября 2022, 17:28

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Родители школьников могут обратиться в школу или Минобрнауки Дагестана с требованием о возврате средств, потраченных на покупку школьных учебников, а в случае отказа могут обращаться в суд, указал юрист Исмаил Магомедов. Жалобы на нехватку школьных учебников поступают в основном из Махачкалы и Кизилюрта, сообщил представитель общественной организации

Как писал "Кавказский узел", в школах городов и районов Дагестана наблюдается дефицит бесплатных учебников. В Минобрнауки республики подтвердили, что обеспеченность учебниками составляет около 80%, проблему объяснили нехваткой денег в бюджете.

С начала этого учебного года от родителей, чьим детям не достались учебники, поступает очень много жалоб, написал 29 августа дагестанский блогер Расул Асад в своем Telegram-канале "Спросите у Расула".

Блогер Расул Асад, который поднял тему нехватки учеников в своем Telegram-канале "Спросите у Расула", сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что обращения от родителей, детям которых не хватило учебников в школах, продолжают поступать. Итоги по городам и районам Дагестана еще не подведены.

Жалобы на отсутствие бесплатных учебников поступают и в дагестанское отделение Общероссийского народного фронта. В основном с жалобами обращаются родители из Махачкалы и Кизилюрта, сообщил представитель организации.

В Telegram-канале дагестанского отделения ОНФ, на который подписаны 788 человек, 2 сентября был опубликован опрос об обеспеченности учебниками. 41% опрошенных отметили, что получили все учебники, 35% указали, что 2-3 учебника пришлось докупать, а 24% отметили, что пришлось купить большую часть книг для школьников. В опросе приняли участие 17 человек.

Родители, которые приобрели за свой счет учебники или рабочие тетради к ним в связи с тем, что в школе не смогли их предоставить бесплатно, имеют право обратиться в учебное заведение или министерство образования республики с заявлением о возврате средств, потраченных на их приобретение, сообщил юрист Исмаил Магомедов. При этом необходимо предоставить документы, подтверждающие приобретение учебников и учебных пособий, указал он. "Если им откажутся компенсировать эти расходы, следует обратиться в суд с требованием взыскать со школы или Минобрнауки региона потраченные деньги. Лучше, если это будут коллективные иски от родителей", - сообщил юрист. Он добавил, что в практике не встречался с подобными судебными прецедентами.

Магомедов отметил, что не знает о существовании региональных нормативных актов, которые защищают малообеспеченные семьи, а также детей с ограниченными возможностями в ситуации, когда бесплатных учебников на всех не хватает.

Семьи, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, установленного в республике, могут получить единовременную выплату в размере 2318 рублей на детей, поступающих в 1-й класс, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Министерстве труда и социального развития Дагестана.

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