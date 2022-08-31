Церемония передачи шесть орденов Мужества семьям погибших военных в Волгограде. Фото https://v1.ru/text/gorod/2022/08/25/71600324/

31 августа 2022, 09:01

В Волгограде переданы ордена Мужества семьям погибших военнослужащих

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Волгограде состоялась передача государственных наград семьям двух погибших военнослужащих. С начала военной операции подтверждена гибель на Украине не менее 85 волгоградцев.

Как писал "Кавказский узел", ефрейтор Михаила Грянченко погиб на Украине, сообщила администрация Кисловского сельского поселения. С начала спецоперации официально подтверждена гибель на Украине как минимум 83 военных из Волгоградской области.

В Волгограде 30 августа состоялась передача государственных наград семьям погибших на Украине военнослужащих. Ордена Мужества родным погибших передали военный комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов и заместитель губернатора региона Геннадий Шевцов, сообщило 30 августа издание v1.ru.

Посмертно награждены 32-летний гвардии старший лейтенант Андрей Ильченко и 34-летний гвардии ефрейтор Петр Исаев.

Оба уроженца Волгоградской области служили в 56-м гвардейском десантно-штурмовом полку 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и погибли под Николаевом еще в марте.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 85 уроженцев Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Семьям шести погибших волгоградцев власти передали ордена Мужества", "Мать погибшего на Украине кубанца получила орден Мужества", "Родные погибшего на Украине дагестанца получили награду".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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