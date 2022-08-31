В Волгограде переданы ордена Мужества семьям погибших военнослужащих

31 августа 2022, 09:01

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В Волгограде состоялась передача государственных наград семьям двух погибших военнослужащих. С начала военной операции подтверждена гибель на Украине не менее 85 волгоградцев.

Как писал "Кавказский узел", ефрейтор Михаила Грянченко погиб на Украине, сообщила администрация Кисловского сельского поселения. С начала спецоперации официально подтверждена гибель на Украине как минимум 83 военных из Волгоградской области.

В Волгограде 30 августа состоялась передача государственных наград семьям погибших на Украине военнослужащих. Ордена Мужества родным погибших передали военный комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов и заместитель губернатора региона Геннадий Шевцов, сообщило 30 августа издание v1.ru.

Посмертно награждены 32-летний гвардии старший лейтенант Андрей Ильченко и 34-летний гвардии ефрейтор Петр Исаев.

Оба уроженца Волгоградской области служили в 56-м гвардейском десантно-штурмовом полку 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и погибли под Николаевом еще в марте.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 85 уроженцев Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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