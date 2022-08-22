Коллеги Гаджиева провели пикеты с требованием его освобождения

22 августа 2022, 18:48

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Пикеты с требованием освободить из-под стражи дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева и других политзаключенных провели сегодня активисты в Махачкале.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева регулярно проводят на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку, на которых также требуют остановить преследование журналистов и освободить политзаключенных. Так, 15 августа в центре Махачкалы прошли пикеты с требованием освободить Гаджиева и предоставить свободу журналистике. Поддержать пикеты пришли дети Гаджиева. Акциями заинтересовались туристы и местные жители.

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Гаджиев настаивает на своей невиновности, а его коллеги считают преследование журналиста давлением на него.

В центре Махачкалы сегодня прошли одиночные пикеты с требованием освободить арестованного журналиста издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева. Заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов вышел на акцию, которая проходила на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева, с плакатом: "Свободу Абдулмумину Гаджиеву". Журналист Идрис Юсупов провел одиночный пикет с требованием освободить политзаключенных , следует из сообщений и фотографий, размещенных сегодня в Telegram-канале "Черновика".

На месте проведения одиночных пикетов присутствовали члены семьи Абдулмумина Гаджиева, проинформировало сегодня "Кавказ. Реалии"*.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования московского журналиста Ивана Голунова, заявили в июне 2019 года участники онлайн-дискуссии, состоявшейся на "Кавказском узле". Более подробно о деле Гаджиева можно узнать в материале "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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