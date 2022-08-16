Пикеты в поддержку Абдулмумина Гаджиева привлекли внимание прохожих

16 августа 2022, 02:39

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Пикеты требованием освободить обвиняемого в финансировании терроризма дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева и предоставить свободу журналистике привлекли внимание туристов, а местные жители подходили и говорили слова поддержки, сообщили инициаторы одиночных акций.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева регулярно проводят на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку, на которых также требуют остановить преследование журналистов и освободить политзаключенных. Так, 15 августа в центре Махачкалы прошли пикеты с требованием освободить Гаджиева и предоставить свободу журналистике. Поддержать пикеты пришли дети Гаджиева..

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Гаджиев настаивает на своей невиновности, а его коллеги считают преследование журналиста давлением на него.

Два одиночных пикета прошли рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ Дагестана, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" инициатор одного из пикетов, заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов.

Он сказал корреспонденту "Кавказского узла", что выступил в требованием освободить Гаджиева из под стражи и прекратить уголовное преследование в отношении него. Журналист напомнил, что коллектив "Черновика" считает обвинение против Гаджиева абсурдным и требует его скорейшего освобождения.

Реакция на одиночные пикеты со стороны прохожих и водителей автомобилей была на высоком уровне, сказал Магомедов. «Пешеходы, в основном, туристы, с любопытством рассматривали (плакат - прим. "Кавказского узла"). Наши земляки подходили, говорили слова поддержки, а один из наших земляков принес воды», - рассказал журналист.

Каких-либо препятствий в проведении одиночных акций со стороны сотрудников правоохранительных органов не было, сказал Магомедов.

Учредитель "Черновика" Магди Камалов, который провел пикет с требованием "Свободу журналистике", подтвердил, что препятствий ни со стороны правоохранительных органов, ни со стороны иных лиц при проведении одиночной акции не было. Прибывшие к месту проведения одиночной акции полицейские "по стандартной схеме" проверили документы и взяли письменные объяснения, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Камалов сказал, что реакция со стороны прохожих и водителей не отличалась особой интенсивностью, если сравнивать с предыдущими аналогичными акциями.

Следующее заседание по уголовному делу Абдулмумина Гаджиева состоится 25 августа в Ростовском окружном военном суде, сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Арсен Шабанов.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования московского журналиста Ивана Голунова, заявили в июне 2019 года участники онлайн-дискуссии, состоявшейся на "Кавказском узле". Более подробно о деле Гаджиева можно узнать в материале "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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