Дети дагестанского журналиста пришли на пикеты в его поддержку

15 августа 2022, 15:22

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Пикеты с требованием освободить дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева, обвиняемого в финансировании терроризма, и предоставить свободу журналистике прошли сегодня в центре Махачкалы. Поддержать пикеты пришли дети Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева регулярно проводят на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку, на которых также требуют остановить преследование журналистов и освободить политзаключенных. Так, в августе одиночный пикет с требованием освободить своего коллегу Абдулмумина Гаджиева провел заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов.

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Гаджиев настаивает на своей невиновности, а его коллеги считают преследование журналиста давлением на него.

Одиночный пикет с требованием освободить Абдулмумина Гаджиева состоялся сегодня в центре Махачкалы, его провел заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов, следует из фотографий, размещенных сегодня в Telegram-канале издания. "Мы требуем свободы для журналиста Абдулмумина Гаджиева и требуем прекращения абсурдного уголовного дела", - говорится в публикации. Посмотреть, как проходит одиночный пикет, пришли и дети Абдулмумина Гаджиева.

Второй одиночный пикет прошел под лозунгом: "Свободу журналистке", с таким плакатом в центр Махачкалы вышел издатель "Черновика" Магди Камалов следует из фотографий, размещенных в другой сегодняшней публикации в Telegram-канале издания. "Свобода слова и свобода СМИ - это то, что делает государство сильным. Цензура запрещена Конституцией РФ", - отмечается в публикации.