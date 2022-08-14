Альпинисты отказались от помощи спасателей в горах Грузии

14 августа 2022, 11:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Оставшиеся в горах Сванетии члены альпинистской группы, в которой один человек погиб и двое получили травмы, отказались от помощи спасателей и самостоятельно спускаются к населенному пункту, сообщило МВД Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 12 августа группа из шести туристов запросила помощь на пике Тетнульд в горах Сванетии. 13 августа спасатели эвакуировали и передали врачам двух альпинистов, получивших травмы, и тело погибшего, который упал в расщелину. После этого спасатели направились к оставшимся трем туристам.

Три альпиниста, оставшихся около пика Тетнульд, заявили, что в помощи спасателей не нуждаются, сообщила Служба управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

"По словам альпинистов, они чувствуют себя хорошо, в помощи спасателей не нуждаются и самостоятельно двигаются в направлении населенного пункта. Группа спасателей продолжает пешее движение для встречи с иностранными альпинистами", - цитирует сегодня сообщение ведомства "ИнтерпрессНьюс".

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