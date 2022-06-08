Аналитики сочли недостаточным потенциал оппозиции для смены власти в Армении

08 июня 2022, 02:25

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У оппозиции в Армении нет революционного потенциала, а из-за связей с прежней и нынешней властью не удалось добиться широкой общественной поддержки, считают политологи Сурен Суренянц и Армен Варданян. Вопрос власти в Армении зависит от исхода противостояния Запада с Россией, уверена политобозреватель Наира Айрумян.

Как писал "Кавказский узел", в Ереване оппозиция проводит акции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начатые 25 апреля в связи с его высказыванием о возможности "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха. 7 июня утром оппозиция провела шествие к посольству Евросоюза в Ереване. Активисты призвали власти стран ЕС отреагировать на применение армянской полицией излишней силы по отношению к демонстрантам.

Акции протеста в Ереване сопровождаются массовыми задержаниями и столкновениями. 3 июня 39 полицейских и 21 демонстрант получили травмы в ходе столкновения между силовиками и протестующими в Ереване. Причиной большого количества пострадавших могло стать применение светошумовых гранат с просроченным сроком годности, считают в оппозиции. 4 июня Следком Армении сообщил, что по делу о массовых беспорядках задержаны 13 человек, к 7 июня из число возросло до 15. Десять подозреваемых по делу о беспорядках близ правительственных дач в Ереване заключены под стражу, ходатайство об аресте еще одного представлено в суд, четверым избрана не связанная с арестом мера пресечения, сообщил Следком Армении.

Проведя шествие к посольству Евросоюза в Ереване, сторонники оппозиции 7 июня вернулись на Площадь Свободы, где уже 37-й день разбит палаточный городок. Вечером протестных акций не было.передал корреспондент "Кавказского узла".

Оппозиция, риторика которой построена на слогане «Армения без турка», не может рассчитывать на международную поддержку, считает политолог Сурен Суренянц. Как бы оппозиция ни пыталась обосновать свой политический слоган, это проявление расизма, что не могут одобрить ни Россия, ни Запад, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

«Обвиняя западные страны в двойных стандартах, оппозиция действует примитивно, полагая, что таким образом они смогут заполучить российское содействие», - отметил Суренянц.

Политолог считает, что у оппозиции нет революционного потенциала. Потребности смены власти уличными протестами в странах, в которых действует институт выборов, нет, отметил он. «Парламентская оппозиция по своей сути - это криминальная олигархия, которая априори не способна на революцию. Максимум, на что она [криминальная олигархия] способна, - это переворот или дворцовые интриги. Общество не знает, что собой представляет протестное движение, как принимаются решения. Виден только вице-спикер Ишхан Сагателян, но он лишь модератор, который делает заявления от имени протестного движения. Общество в условиях отсутствия харизматичного лидера имеет легитимное право подозревать, что Ишхан Сагателян – модератор Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна», - отметил Суренянц.

Глобальной проблемой оппозиции, по его мнению, является отсутствие политической альтернативы. «Если оппозиция обвиняет власти в провальной политике в вопросе Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха), она обязана представить альтернативу. Заявление, что Арцах не может быть в составе Азербайджана, что геноцид армян не должен быть предан забвению - лозунги, которые не подкреплены механизмами real politic. А если общество слышит лозунги, оторванные от реальности, и не видит «дорожной карты» по их реализации, возникает контраст, при котором сложно добиться широкой консолидации», - пояснил политолог.

Общество задается вопросом, почему за 20 лет пребывания у власти оппозиция не решила проблему Нагорного Карабаха в тех рамках, в которых предлагает решение сейчас, добавил он. «За 20 лет у власти они [оппозиция] смогли разве что сохранить статус-кво, но и это только на словах, из-за дисбаланса между Арменией и Азербайджаном в вооружениях, а также в экономике. Почему тогда за 20 лет не решили? [...] Если бы парламент принял заявление оппозиции, это бы означал отказ от армяно-азербайджанского и армяно-турецкого диалогов. А как оппозиция намеревалась нейтрализовать риски, возникшие вследствие этого, она не дала ответа», - сказал Суренянц.

Внеочередное заседание парламента, в повестку которого было включено рассмотрение заявления об армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношениях, было запланировано на 3 июня. В заявлении сказано, что Армения содействует праву на самоопределение и международное признание Нагорного Карабаха, а сам Нагорный Карабах не может быть в составе Азербайджана. В нем указано, что Армения – гарант безопасности Нагорного Карабаха и его права на независимость. Депутаты от фракции "Гражданский договор" 3 июня не явились на объявленное оппозицией внеочередное заседание парламента по вопросу будущего Нагорного Карабаха, и это возмутило протестующих. Оппозиционеры считают, что ответственность за действия силовиков следствие пытается переложить на активистов. Столкновения у правительственных дач 3 июня спровоцировали силовики, действовавшие по указанию властей, которые боятся мести за предательство национальных интересов, заявили участники митинга 4 июня в Ереване. Полиция и участники акции должны воздержаться от насилия и применения физической силы, отметил омбудсмен Армении.

В 1998 году Роберт Кочарян был одним из организаторов дворцового переворота (когда подал в отставку Левон Тер-Петросян – прим. «Кавказского узла»), и спустя шесть месяцев после прихода к власти при содействии Москвы вел с Азербайджаном переговоры вокруг концепции союзного государства, которая подразумевала вхождение Нагорного Карабаха в состав Азербайджана, напомнил политолог. «Заявление оппозиции – популистское, в нем нет содержание. Если у власти преобладает социальный популизм, что владельцы дворцов виноваты в сложившейся ситуации, то у оппозиции – более опасный псевдопатриотический популизм. Оппозиция манипулирует в политических целях такими чувствительными темами, как, в частности, Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха) и армяно-турецкий диалог. Эти популистские тезисы могут создать угрозы безопасности Армении», - предположил он.

Обвинения в адрес западных стран оппозиция озвучивает в угоду России, будучи уверенной, что ключи внутриполитической ситуации в Армении находятся в Кремле, сказала корреспонденту «Кавказского узла» политический обозреватель Наира Айрумян.

Хотя оппозиция не обвиняет Москву в поддержке нынешнего режима в Ереване, но подспудно держит этот факт в уме, считает она. «Следовательно, чтобы сместить Пашиняна, оппозиции нужно поддерживать добрые отношения с Москвой. Так что, думаю, вопрос не в дискредитации Запада, а в попытке угодить России», - считает она.

Айрумян не исключила также прямые указания из Москвы. По ее словам, антизападная риторика появилась в лексике оппозиции после трехсторонней встречи в Брюсселе, которую в Кремле назвали «попыткой узурпации того, что было достигнуто при посредничестве России».

«После этого прозвучали призывы отозвать посла США в Армении, потом остракизму был подвергнут президент Евросоюза Шарль Мишель. Параллельно в российской прессе появилось интервью госминистра Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха), из которого были тиражированы слова о том, что «Евросоюз не должен участвовать в Арцахском урегулировании». Так что это взаимосвязанные процессы», - предположила политобозреватель.

2 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в Брюсселе с президентом Совета Евросоюза Шарлем Мишелем. На встрече стороны договорились начать работу комиссии по делимитации границы, а также согласились с необходимостью приступить к разблокированию транспортного сообщения в регионе и обсуждать будущий мирный договор. Формулировка "этническое армянское население Карабаха", употребленная председателем Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе, исключает право жителей Нагорного Карабаха на самоопределение, которого они добиваются на протяжении тридцати лет, отметили ранее президент и депутаты парламента непризнанной республики.

В этом контексте и следует рассматривать события 3 июня, когда в Ереван прибыл спецпредставитель Евросоюза Тойво Клаар, с которым начались обсуждения о необходимости возобновления Минского процесса, добавила она. «Оппозиция продемонстрировала, что может вступать в «рукопашную», а власть показала, что ей хватает сил для самообороны», - отметила Айрумян.

Политобозреватель полагала, что после 3 июня протестное движения пойдет на спад. «Но начался «крестовый поход» ОДКБ в Армению, и оппозиция явно выжидает, удастся ли России «отстоять» карабахское урегулирование, или оно [урегулирование] станет прерогативой международных организаций. В зависимости от исхода борьбы Запада с Россией в Армении будет решен вопрос власти. Слишком рьяные попытки Пашиняна опираться на Запад могут привести к его отстранению. Но он пока держит равновесие», - сказала она.

Чтобы оценить, есть ли ошибки у оппозиции, прежде нужно знать, к чему она стремиться, продолжила Айрумян. «Если оппозиция просто уравновешивает власть Пашиняна, не позволяя процессам в регионе выйти из российско-турецкого трека, то никаких ошибок нет, все делается безупречно», - подчеркнула политобозреватель.

Политолог Армен Варданян считает, что парламентская оппозиция, обвиняя западные страны, преследует две цели – очернить Запад в глазах армянской общественности и добиться от Запада жесткой реакции и принятия резолюции с осуждением действий властей. «Неслучайно оппозиционный депутат Айк Мамиджанян голосовал против резолюции в ПАСЕ с положительной оценкой демократического прогресса в Армении. Оппозиция хочет любой ценой добиться давления на власть, чтобы лишить ее внешней легитимности. При этом оппозиция не соответствует системе западных ценностей, что отражается на отношении Запада. У оппозиции, ориентированной на Россию, нет шансов успехов», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Оппозиция идет на столкновения с полицией, чтобы создать основания для критики властей, предположил Варданян. «В то же время оппозиция стоит перед проблемой сохранения лица, она хочет показать, что движение не гаснет. Однозначно сказать, что оппозиция спровоцировала конфликт с полицией, сложно. Хотя время от времени оппозиции нужно, чтобы протестное движение обострялось. Шествия вызывает у сторонников оппозиции разочарование, они полагают, что протестное движение гаснет. Поэтому время от времени протест нужно подогревать», - пояснил политолог.

У парламентской оппозиции нет шансов прихода к власти, нет каких-либо предпосылок для революции, подчеркнул он. «И оппозиция понимает это. У нее нет широкой общественной поддержки, лидеры оппозиционного движения не воспринимаются в обществе. Не исключаю, что если бы протестное движение возглавляли политики, не запятнанные связями с прежней и нынешней элитами, можно было бы добиться смены власти», - заключил Варданян.

Напомним, ранее аналитики указывали на то, что у протестного движения в Армении есть потенциал и критическая масса, способная парализовать госуправление, однако организаторы неверно используют их, а также что вероятность смены власти в стране минимальна, так как армянская оппозиция разрознена и не имеет альтернатив фигуре премьер-министра Никола Пашиняна.

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