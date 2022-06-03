Регионы Юга России расположились на разных концах шкалы неравенства доходов людей

03 июня 2022, 08:16

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сразу два региона Южного федерального округа вошли в топ-5 российского рейтинга по неравенству доходов людей, при этом Ингушетия заняла последнее место среди регионов страны.

Аналитики разделили жителей каждого региона на пять равных частей по уровню ежемесячных доходов, говорится в описании рейтинга на сайте компании FinExpertiza.

Выяснилось, что самые бедные 20% жителей Кубани зарабатывают в месяц всего лишь 11,3 тыс. рублей. А 20% самых богатых - 91 тысячу, и разница между их доходами составляет 8,7 раза. Регион расположился в рейтинге на пятом месте. Еще больше разрыв в Адыгее, которая заняла четвертое место в рейтинге - в 8,8 раза (самые бедные зарабатывают 9,2 тыс. рублей, а 20% самых состоятельных богатые в среднем зарабатывают 81 тыс. рублей).

Отметим, что наибольший разрыв между доходами богатых и бедных в Ямало-Ненецком АО - более, чем в 10 раз (22,7 тыс. рублей – 236,6 тыс. рублей).

Наименьшую разницу в доходах жителей аналитики отметили в Ингушетии (разница в 5,5 раза: 6,6 тыс. рублей к 36,2 тыс. рублей).

Из других регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) – в Карачаево-Черкесии разница доходов составляет 5,6 раза, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии – 6 раз, на Ставрополье – 6,3 раза, в Чечне – 7 раз, а в Дагестане – 7,5 раза.

Из прочих регионов Южного федерального округа – в Калмыкии разница доходов населения составляет 6 раз, в Астраханской и Волгоградской областях – 6,3 раза, а в Ростовской области – 8 раз.

Неравенство доходов аналитики объяснили тем, что после пандемии в 2021 году доходы большей части жителей России существенно не возросли, несмотря на увеличение размера средней зарплаты. "В 2021 году на 20% наиболее обеспеченных россиян приходилось 46,7% всех доходов населения. А пятая часть наименее обеспеченных граждан получала лишь около 5,4% от всех денег", – привел "Коммерсант" слова члена совета директоров FinExpertiza Агвана Микаеляна.

"Кавказский узел" также писал, что, по данным исследования РИА "Рейтинг", в марте Чечня стала аутсайдером рейтинга по уровню зарплат жителей малых и средних городов. При этом ранее, по данным за 2021 год, Калмыкия стала худшим регионом России по уровню самой высокой зарплаты, причем таковые в республике получали госслужащие.

Напомним, по данным исследования РИА "Рейтинг" в декабре 2019 года, Кабардино-Балкария и Дагестан возглавили антирейтинг регионов с самыми низкими зарплатами. Среди регионов Юга России больше всего работников с зарплатой выше ста тысяч рублей оказалось в Астраханской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае.

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