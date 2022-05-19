Следователь в Ростове-на-Дону заподозрен в получении взятки на три миллиона

19 мая 2022, 10:28

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Старший следователь Управления МВД по Ростовской области подозревается в получении крупной взятки, он заключен под стражу, сообщил Следком.

По версии следствия, сотрудник полиции получил от адвоката, который выступал посредником, взятку за переквалификацию деяния его подзащитного на менее тяжкий состав преступления по уголовному делу. В отношении полицейского возбуждено дело части 6 статьи 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере), в отношении адвоката - по части 4 статьи 291.1 УК России (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), проинформировало Следственное управление Следственного комитета по Ростовской области.

"В отношении сотрудника полиции избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении, опубликованном 18 мая на сайте ведомства.

По информации пресс-службы УФСБ по Ростовской области, в производстве следователя находилось дело о вымогательстве, он потребовал через адвоката от родственницы подозреваемого 3 млн рублей за переквалификацию состава преступления, пишет ТАСС.

В пресс-службе управления МВД по региону сообщили, что полицейский отстранен от выполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, добавили в ведомстве.

"Кавказский узел" также писал, что глава налоговой службы в Ростовской области осужден за взятку. Суд назначил ему 11 лет колонии, признав виновным в получении 24 миллионов рублей.

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