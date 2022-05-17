Песков назвал дружеской взаимную критику с Кадыровым

17 мая 2022, 12:23

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Взаимная критика в полемике с главой Чечни носит дружеский характер, заверил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как писал "Кавказский узел", 3 апреля Рамзан Кадыров выразил недовольство тем, что Дмитрий Песков не прокомментировал присвоение ему звания генерал-лейтенанта, тогда как за телеведущего Ивана Урганта, уехавшего из России в отпуск, заступился и назвал его "большим патриотом". В заочной полемике Кадырова и Пескова о патриотизме опрошенные "Кавказским узлом" политологи увидели признаки конфронтации в высших политических кругах России.

В конце марта Кадыров раскритиковал также главу российской делегации на переговорах по Украине, помощника президента Владимира Мединского, который не исключил компромисс с Украиной. Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров поссорился с Песковым и Мединским из-за Украины".

О добрых отношениях с главой Чечни пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил сегодня в ответ на вопрос журналистов, как он относится к критике со стороны Кадырова в свой адрес.

"Мы с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым состоим в очень добрых отношениях и в ходе нашего общения иногда критикуем друг друга. По-дружески", - цитирует Пескова ТАСС.

Рамзан Кадыров по состоянию на 12.23 мск не прокомментировал в своем Telegram-канале заявление Пескова.

Напомним, Дмитрий Песков ранее публично выступал с мягкой критикой в адрес Кадырова. Так, 25 января пресс-секретарь президента отреагировал на заявление Кадырова о том, что на месте президента глава Чечни "давно забрал бы Украину", отправив туда войска. "Хочу напомнить, что основы внешней политики РФ формулирует глава российского государства, и, к нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин", - прокомментировал тогда слова Кадырова Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков и ранее указывал, что у Кадырова нет полномочий для вмешательства во внешнюю политику. Такое заявление было, в частности, сделано после того, как глава Чечни в октябре 2020 года выступил с резкой критикой в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. После слов Пескова Кадыров вновь раскритиковал Макрона и заявил, что готов оставить должность, отстаивая свою позицию.

15 марта 2021 года "Новая газета" опубликовала рассказ бывшего бойца полка имени Кадырова Сулеймана Гезмахмаева о пытках и внесудебных казнях в республике. После этого бойцы полка в видеообращении к Владимиру Путину призвали его пресечь "информационную войну" против их подразделения. Дмитрий Песков тогда указал, что это обращение не по адресу, и предложил силовикам подать иск в суд. Рамзан Кадыров возразил Пескову, что "граждане имеют полное право обращаться к президенту", и пресс-секретарь Путина согласился с этим.

Рамзан Кадыров – единственный глава региона, который решается публично спорить с пресс-секретарем президента, указали правозащитник Олег Орлов и журналист Максим Шевченко. Москва готова прощать Кадырову любые действия, пока видит в нем гарант стабильности и символ победы Путина в Чечне, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Сам Кадыров в декабре 2021 года подчеркнул, что не входит в ближний круг Владимира Путина. "Да, есть у меня связи, но я думаю, что меня терпят и прощают, и поддерживают благодаря дружеским отношениям Ахмата Кадырова и Владимира Путина", - сказал он.

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