Жительница Владикавказа задержана за повреждение баннера в поддержку армии

29 марта 2022, 13:41

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Задержанная жительница Владикавказа призналась в том, что облила краской баннер в поддержку Вооруженных сил, сообщили в полиции.

Как писал "Кавказский узел", после начала военной спецоперации на Украине жители в том числе городов юга России неоднократно выражали протесты против нее. В частности, пикеты с призывом прекратить операцию на Украине проводились в Волгограде с 24 февраля. После того как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ), активисты, в том числе в городах юга страны, стали подвергаться преследованию и по этой статье. Новая статья применяется и к авторам публикаций в соцсетях.

В полицию Владикавказа поступило сообщение, что баннер в поддержку Вооруженных сил России, находящийся на проспекте Коста во Владикавказе, облит краской. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую, жительницу Владикавказа 1985 года рождения, сообщила сегодня пресс-служба МВД Северной Осетии.

Дело расследуется по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды), предусматривающей до трех лет лишения свободы.

Задержанная в содеянном призналась, заявило ведомство. "В отношении фигурантки избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке", - говорится в сообщении, размещенном на сайте республиканского МВД.

Эта мера принуждения состоит в письменном обязательстве подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля "своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд", а в случае перемены места жительства "незамедлительно сообщать об этом", говорится в статье 112 Уголовно-процессуального кодекса РФ "Обязательство о явке".

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