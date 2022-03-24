ЕСПЧ присудил компенсации двум уроженцам Дагестана по делу о пытках

24 марта 2022, 09:06

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Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить уроженцам Дагестана Мураду Рагимову и его отцу Фируддину Рагимову по 26 тысяч евро за нарушение запрета на пытки и права на неприкосновенность.

Как сообщал "Кавказский узел", о жестоком избиении и пытках Мурада и его отца Фируддина силовиками прямо в квартире рассказала сестра Мурада Рагимова Гюнай. В январе 2017 года стало известно, что судмедэксперты нашли следы пыток на теле Фируддина Рагимова, а в феврале 2017 года правозащитники заявили, что Следком отказался расследовать пытки отца и сына Рагимовых. 16 ноября 2018 года жалоба по делу о пытках Рагимовых была подана в Европейский суд по правам человека.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Мурада Рагимова 30 августа 2016 года в Москве по подозрению в причастности к формированиям боевиков в Сирии, а также к нападению на полицейских в Дагестане. Однако после того как силовики выяснили, что Рагимов не мог покидать пределы России, потому что у него нет загранпаспорта, они обыскали его квартиру и при своих понятых заявили об обнаружении наркотиков, утверждали родственники молодого человека.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) единогласным решением судей постановил, что в отношении Мурада Рагимова и его отца Фируддина имело место нарушение статьи 3 Конвенции по правам человека "Запрет на пытки". Кроме того в отношении Мурада Рагимова, по мнению судей, была нарушена статья 5 Конвенции – "Право на свободу и личную неприкосновенность".

"Власти России должны выплатить Мураду и Фируддину Рагимовым в течение трех месяцев по 26 000 евро (двадцать шесть тысяч евро) плюс любые налоги", – приведена цитата из решения суда в пресс-релизе, опубликованном 23 марта на сайте ЕСПЧ.

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