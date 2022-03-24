Противники укрупнения общины в Армении отказались разблокировать дорогу после переговоров с властями

24 марта 2022, 02:25

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Жители сел Цовагюх и Семеновка Армении, протестующие против присоединения сел к общине Севан, отказались разблокировать автомагистраль, несмотря на просьбу губернатора Гегаркуникской области. Сельчане заявили, что будут добиваться встречи с министром территориального управления и инфраструктур.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2021 года парламентская оппозиция Армении бойкотировала обсуждение проекта поправок об укрупнении общин, однако депутаты правящей фракции "Гражданский договор" приняли его. Под укрупнение попали 69 общин. Присоединение сел Цовагюх и Семеновка к общине Севан создало проблемы сельчанам, заявили участники акции протеста, перекрывшие 23 марта автомагистраль, и призвали пересмотреть решение об укрупнении общины. Представитель властей назвал невыполнимым требование протестующих.

Оппозиционные депутаты заявляли, что законопроект противоречит Конституции, а его цель – избавиться от глав тех общин, которые оппозиционно настроены по отношению к властям. Планы властей еще до принятия закона негативно восприняли жители армянских общин. Так, 16 сентября 2021 года жители сел Гегаркуникской области заблокировали дорогу Сотк – Варденис, требуя отменить решение об объединении общины Гегамасар с Варденисом. Они выразили опасение, что укрупнение общины приведет к оттоку населения из приграничной зоны.

Жители сел Цовагюх и Семеновка продолжают блокировать автомагистраль Ереван-Севан остается перекрытой. С сельчанами встретился губернатор Карен Саргсян, сообщил телеканал Para.tv, эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Участник акции рассказал в телеэфире, что Саргсян призвал протестующих разблокировать дорогу и дать два дня на обсуждение и разрешение проблемы. "Наше требование не исполнено, поэтому дорога будет перекрыта до тех пор, пока Гнел Саносян (министр территориального управления и инфраструктур) не встретится с ними", - отметил участник акции.

Министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян не приехал на встречу с сельчанами, отмечается в сообщении.

Гнел Саносян на правительственном часе в парламенте заявил, что сам призвал участников акции разблокировать автомагистраль, поскольку данный вопрос не может решиться на улице. По его словам, он предложил протестующим создать рабочую группу и обсудить все вопросы. При этом министр добавил, что "эти общины уже укрупнены, и решение не подлежит изменению".

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Время показало, что укрупнение общин оправдывает себя, и беспокойство жителей Цовагюха и Семеновки о том, что укрупнение общин навредит, безосновательны, добавил Саносян.

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