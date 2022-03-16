Азербайджанская активистка сообщила о запрете на выезд из страны

16 марта 2022, 17:27

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следователи запретили члену оппозиционной партии Саадат Джахангир выехать из Азербайджана для лечения за границей, объяснив это тем, что она свидетель по уголовному делу. Такой запрет неправомерен, но в Азербайджане он используется против оппозиционеров и критиков власти, указали юрист и правозащитник.

Как писал "Кавказский узел", 1 мая 2020 года силовики провели обыск в квартире члена президиума партии Народного фронта Азербайджана и сотрудницы газеты "Азадлыг" Саадат Джахангир, после чего ее допросили в качестве свидетеля по уголовному делу в Следственном управлении прокуратуры по тяжким преступлениям. В связи с каким делом был проведен допрос, следователи не сообщили, рассказала тогда Джахангир.

Допрос, проведенный в мае 2020 года, был связан с делом активиста Нямеддина Ахмедова, который позднее был осужден, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Саадат Джахангир. По словам женщины, теперь у нее возникла необходимость выехать за рубеж на лечение, в связи с чем она направила в генпрокуратуру запрос, чтобы узнать, можно ли ей выехать из страны. Но 15 марта получила из следственного управления генпрокуратуры официальный ответ, согласно которому запрет на выезд ее из страны сохраняется.

"Два месяца назад я направила в генеральную прокуратуру запрос с целью прояснения, существует ли запрет на мой выезд из страны, поскольку два года назад я привлекалась к следствию по делу активиста Ниямеддина Ахмедова в качестве свидетеля. Прошло уже два года, Ахмедову зачитали приговор. Апелляционный суд постановил вернуть, изъятые в ходе обыска в моем доме вещи и деньги. Хотя вещи я получила, деньги еще не вернули. Я надеялась получить ответ о том, что запрета на мой выезд из страны нет. Однако я ошиблась", - сказала Джахангир.

8 октября 2021 года суд приговорил члена партии Народного фронта Азербайджана Ниямеддина Ахмедова к 13 годам лишения свободы, признав его виновным в публичных призывах против государства и незаконном обороте запрещенных предметов. Защита назвала приговор неправомерным, однако 2 марта апелляционная инстанция оставила его в силе.

По словам Джахангир, в письме, подписанном начальником управления генпрокуратуры Нематом Авазовым, написано: «Вам введен временный запрет на пересечение государственной границы». "Из письма следует, что, поскольку часть дела Ахмедова была выделена в отдельное производство, сигнал «стоп» на пересечение границы сохраняется. В Азербайджане этот пресловутый «стоп» используется для [давления] на граждан Азербайджана оппозиционных взглядов. Если этот абсурдный запрет не будет отменен в ближайшее время, я обращусь в суд и далее дойду до ЕСПЧ", - сказала Саадат Джахангир.

Сотрудник пресс-службы генпрокуратуры воздержался от комментариев корреспонденту "Кавказского узла", отметив, что в письме начальника Следуправления поясняются причины ограничения Джахангир на выезд из страны.

Эксперт в области права, бывший член Коллегии адвокатов Азербайджана Ялчин Иманов считает необоснованным запрет Джахангир на пересечение границы. "Свидетелю по уголовному дело вообще не должен вводиться запрет на выезд из страны. В исключительных случаях свидетеля могут предупредить о невыезде на очень короткое время – буквально несколько дней, в связи с каким-то следственным действием. Вот и все. Но в Азербайджане запреты на выезд часто используют против критиков власти", - сказал Иманов корреспонденту «Кавказского узла».

Запрет на поездки используется для «наказания» неугодных власти журналистов и активистов, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли. "Эта практика стала широко распространяться с 2014 года, когда были заведены уголовные дела против ряда НПО и оппозиционных органов медиа. Около 30 активистам и журналистам тогда необоснованно ввели запреты, несмотря на то, что они были всего лишь свидетелями по уголовным делам. Многие из них обратились в ЕСПЧ, который удовлетворил их жалобы. Два-три года назад власти практически со всех сняли запрет. Поэтому запрещать выезд из страны Джахангир после того, как обвиняемый Ахмедов уже осужден, абсурдно. А то, что часть дела выделена в отдельное производство, не должно ограничивать ее права. Может, это дело они еще 10 лет будут расследовать", - сказал Мамедли.

Джахангир известна как активистка партии ПНФА, а также сотрудница газеты «Азадлыг», где она писала на темы культуры и политической публицистики. С сентября 2016 года газета приостановила печатный выпуск, а в онлайн-версии больше публикует новостные тексты.

Напомним, с запретом на выезд из Азербайджана столкнулась, в частности, журналист-фрилансер Севиндж Вагифгызы. В течение четырех лет она была ограничена в праве на выезд из Азербайджана в связи с уголовным делом, по которому допрашивалась в качестве свидетеля. В мае 2020 года правительство Азербайджана после решения ЕСПЧ признало нарушение свободы передвижения Вагифгызы и обязалось выплатить ей компенсацию в размере 5000 евро.

В январе 2022 года судебные приставы инициировали новый запрет на выезд Севиндж Вагифгызы из Азербайджана. Ей вменили неисполнение судебного решения по иску замдиректора школы, которая требовала от журналистки извинений, денежной компенсации и удаления из сети видеосюжета о президентских выборах. 14 февраля суд встал на сторону Вагифгызы, не удовлетворив просьбу приставов.

С аналогичным запретом ранее столкнулась и журналистка Хадиджа Исмайлова, известная расследованиями на тему коррупции в стране. Власти Азербайджана необоснованно и несправедливо мешают Хадидже Исмайловой путешествовать по миру, чтобы этим наказать ее и пресечь распространение ее репортажей, заявили 15 января 2020 года три британские правозащитные организации.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Facebook и Twitter, а без установки VPN - в Telegram. Также можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".