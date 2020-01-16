Британские правозащитники призвали Азербайджан снять запрет на зарубежные поездки Исмайловой

16 января 2020, 06:20

Власти Азербайджана должны отменить запрет на зарубежные поездки журналистке-расследователю Хадиджи Исмайловой, удостоенной ряда международных наград. С таким призывом выступили 15 января три британские правозащитные организации. Запрет может помешать Исмайловой выступить свидетелем в Лондонском суде по иску азербайджанского депутата Джаваншира Фейзиева против руководителя проекта журналисткой сети OCCRP, указано в заявлении.

Как сообщал "Кавказский узел", Хадиджа Исмайлова известна журналистскими расследованиями на тему коррупции в Азербайджане. В сентябре 2015 года она была приговорена к 7,5 года заключения по обвинениям в экономических преступлениях. В мае 2016 года Верховный суд заменил ей реальный срок на 3,5 года условного, с испытательным сроком пять лет. Исмайлова вины не признала и подала жалобу в Европейский суд по правам человека на запрет выезжать за пределы Азербайджана. Власти Азербайджана должны снять с Хадиджи Исмайловой ограничения, препятствующие профессиональной деятельности, заявили в августе 2019 года представители ОБСЕ и международных правозащитных организаций.

Адвокаты Исмайловой будут просить разрешение для журналистки на поездку в Великобританию для дачи показаний в суде над румынским журналистом Полом Раду, который является соучредителем и исполнительным директором расследовательской группы OCCRP (Проект по освещению организованной преступности и коррупции) сказано в опубликованном 15 января заявлении организаций "Индекс цензуры", Transparency International UK и британского подразделения "Репортеров без границ", размещенном на их сайтах.

Депутат парламента Азербайджана Джаваншир Фейзиев предъявил в Лондонский суд иск против Раду за две статьи OCCRP из цикла "Азербайджанский "ландромат" об отмывании денег из Азербайджана. В сентябре 2017 года Хадиджа Исмайлова и ее коллеги из Центра по исследованию коррупции (OCCRP) представили расследование "Азербайджанский ландромат", в котором содержится информация о подкупе правящей элитой Азербайджана лоббистов в Европе с 2012 по 2014 год. Пресс-служба президента Азербайджана заявила, что Ильхам Алиев и его семья не имеют отношения к отмыванию денег и взяткам.

Хадиджа Исмайлова, ведущий репортер OCCRP в Азербайджане, является ключевым свидетелем по этому делу. "Азербайджан необоснованно и несправедливо мешает Хадидже Исмайловой путешествовать по миру, чтобы наказать ее и пресечь распространение ее репортажей", - приводят слова исполнительного директора "Индекса цензуры" Джоди Гинсберг авторы заявления.

"Учитывая заявленное обязательство Великобритании более публично высказываться об угрозах свободе СМИ, мы призываем Соединенное королевство присоединиться к нашим призывам об снятия с Исмайловой запрета на поездки. Как писал специальный докладчик ООН Дэвид Кэй в 2017 году, запреты на поездки направлены против распространение информации о состоянии репрессий и коррупции" в странах и являются формой цензуры. В 2017 году г-же Исмайловой было запрещено выезжать, чтобы получить премию "Правильный образ жизни" - альтернативную Нобелевскую премию, присужденную за ее репортажи в Азербайджане", - сказано в заявлении трех британских организаций.

"Этот запрет на поездки является одним из многих примеров давнего преследования властями Азербайджана Хадиджи Исмайловой за ее смелые журналистские расследования. И она является одним из десятков журналистов и активистов, которые в настоящее время подвергаются таким мерам в Азербайджане. Запрет должен быть немедленно снят, она должна быть оправдана по вмененным ей ложным обвинениям, ей должно быть разрешено выехать для дачи показаний по указанному тревожному делу против другого журналиста-расследователя", - приводят слова Ребекки Винсент, директора британского бюро "Репортеры без границ", авторы заявления.

Рассмотрение дела против Пола Раду начнется 20 января, сказано в заявлении.

"Благодаря сообщениям Хадиджи Исмайловой и ее коллег, мы знаем больше о том, как деньги, украденные у народа Азербайджана, были вложены в роскошную лондонскую недвижимость", - цитируют Даниэля Брюса, исполнительного директора Transparency International UK, авторы заявления.

"Запретить ей давать показания - явная попытка запугать и заставить замолчать тех, кто осмеливается раскрыть правду. Как защитник свободы слова и верховенства закона, правительство Великобритании должно призвать снять с нее запрет на поездки, чтобы она могла предоставить доказательства в этом важном деле о клевете", - сказано в заявлении.

Исмайлова уже обратилась в Бинагадинский районный суд Баку для временного снятия с нее запрета на зарубежные поездки с целью дачи показаний в Лондонском процессе, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сама журналистка.

"Джаваншир Фейзиев - гражданин Азербайджана и депутат Милли Меджлиса. Он обратился в Лондонский суд. В присланных мне документах указывается на то, что Фейзиев мотивировал обращение в суд Лондона тем, что он и члены его семьи проживают там. Кстати, как же в таком случае он осуществляет свою депутатскую деятельность? В Лондоне первоначально предполагалось провести суд с 15 по 30 января, но впоследствии процесс был перенесен на 11 февраля", - сказала Исмайлова.

20 сентября 2017 года OCCRP опубликовал статью "AvroMed могла быть получателем миллионов из "ландромата". В статье утверждается, что крупнейший импортер лекарств в Азербайджан компания AvroMed по схеме "ландромата" в августа 2013 года выручила прибыль на 138 миллиона долларов США. В статье говорилось, что компания была основана в 2010 году с участием депутата Фейзиева, и утверждалось об его близости к правящей элите Азербайджана.

Судья Мамедов решил перенести рассмотрение обращения о снятии запрета на 16 января, сообщила она.

"Судья объяснил это необходимостью представления в суд нотариально заверенного перевода на азербайджанский язык текста приглашения, направленного мне", - сказала Исмайлова.

Джаваншир Фейзиев оказался недоступным для комментариев.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" освещает на странице "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".