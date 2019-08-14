Правозащитники раскритиковали отказ разрешить Исмайловой поездки за рубеж

14 августа 2019, 16:37

Власти Азербайджана должны снять с журналиста-расследователя Хадиджи Исмайловой ограничения, препятствующие профессиональной деятельности, заявили представители ОБСЕ и международных правозащитных организаций. По их мнению, отказ в снятии налоговых санкций и испытательного срока подтверждает преследование инакомыслящих в Азербайджане.

Как писал "Кавказский узел", 12 августа Бинагадинский районный суд Баку отказал в удовлетворение просьбы журналистки-расследователя Хадиджи Исмайловой о прекращении в отношение нее испытательного срока уголовного наказания и снятии судимости. Она считает решение суда политически мотивированным и намерена его обжаловать.

Хадиджа Исмайлова известна журналистскими расследованиями на тему коррупции в Азербайджане. В сентябре 2015 года она была приговорена к 7,5 года заключения по обвинениям в экономических преступлениях. В мае 2016 года Верховный суд заменил ей реальный срок на 3,5 года условного, с испытательным сроком пять лет. Исмайлова вины не признала. Журналистка подала жалобу в Европейский суд по правам человека на запрет выезжать за пределы Азербайджана.

Представитель ОБСЕ по свободе медиа Арлем Дезир выразил беспокойство по поводу решения азербайджанского суда, согласно которому не были сняты ограничения на зарубежные поездки Хадиджи Исмайловой.

"Постоянный запрет на поездки за границу является серьезным препятствием для ее профессиональной деятельности в качестве журналиста", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Дезира, опубликованные на его странице в Twitter 12 августа.

По словам Исмайловой, испытательный срок накладывает на нее обязательства ежемесячно отмечаться в отделе исполнения и пробации Бинагадинского района и запрещает выезд за рубеж.

Выступающая в защиту свободы выражения в мире организация PEN America в свою очередь, осудила решение Верховного суда Азербайджана, оставившее в силе налоговые санкции в отношении Исмайловой. В заявлении организации, размещенном сегодня на ее сайте, отмечается, что Исмайлова в 2015 году была удостоена премии PEN America как журналист-расследователь.

"Это вопиющее политизированное решение Верховного суда дает ложное юридическое обоснование кампании [властей Азербайджана] по преследованию Хадиджи Исмайловой", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова директора программы "Свободное выражение в программах риска" PEN America Карин Дойч Карлекар.

В заявлении организации также отмечается, что Исмайлова более трех находилась под наблюдением, "запретом на поездки, финансовыми ограничениями и другими формами преследования с целью запугать ее и заставить замолчать". PEN America призвал власти Азербайджана снять эти "нелепые обвинения и предоставить Исмайловой полную свободу передвижения и возможность свободно продолжать свою работу".

21 декабря 2018 года Бакинский административно-экономический суд частично удовлетворил иск Министерства налогов Азербайджана и обязал Исмайлову выплатить штраф в размере 26 тысяч долларов. 11 августа Верховный суд Азербайджана оставил данное решение.

Международная организация Freedom House также осудила преследования Исмайловой. "Решение Верховного суда поддержало ложные обвинения против Хадиджи Исмайловой, которая продолжает подвергаться преследованиям [властей Азербайджана] и является еще одним примером попыток властей заставить замолчать критику и инакомыслие", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова директора программ по Европе и Евразии в Freedom House Марка Берендта.

По его словам, это решение суда должно быть "немедленно отменено, обвинения - сняты, запрет на поездки Исмайловой – отменен, а ее счета - разморожены".

Власти Азербайджана пока не отреагировали на заявления представителей международных организаций, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

В апреле 2013 года Хадиджа Исмайлова стала одним из 10 победителей конкурса "Герой Кавказа-2012", проведенного "Кавказским узлом". В сентябре 2017 года за разоблачение коррупции она была удостоена двух международных премий - фонда Right Livelihood и премии Алларда.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане". В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биографическая справка о Хадидже Исмайловой.