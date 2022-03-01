Турция закрыла Черноморские проливы для военных судов

01 марта 2022, 08:28

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Власти Турции уведомили о вводе запрета на проход через Босфор и Дарданеллы военных кораблей, объяснив это попыткой предотвратить эскалацию военного конфликта на Украине.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией. Азербайджан и Турция выступили с предложением о посредничестве между Москвой и Киевом после того, как об этом их попросил Кремль, которому нужно избежать затягивания боевых действий на Украине, считает директор ИА "Turan" Мехман Алиев. Инициатива о посредничестве исходит от Турции, так как ее экономика несет урон от этого военного конфликта, полагает политолог Натиг Джафарли.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Турция ввела запрет на проход военных кораблей через Черноморские проливы, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. "Турция предупредила все прибрежные и не прибрежные страны о недопуске прохода военных кораблей через проливы", – привел в ночь на 1 марта слова Чавушоглу "Интерфакс".

При этом Турция по-прежнему будет исполнять положения Конвенции Монтрё, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. (конвенция Монтрё восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Чёрного в Средиземное море. При этом Турция обязалась соблюдать принципы международного морского права, – прим. "Кавказского узла")

"Турция намерена использовать полномочия, предусмотренные Конвенцией Монтрё в отношении Черноморских проливов, таким образом, чтобы предотвратить эскалацию российско-украинского кризиса", приведены в публикации слова Эрдогана. Турция успешно преодолеет нынешнюю ситуацию между Россией и Украиной, и не желает поворачиваться спиной ни к Москве, ни к Киеву, добавил он.

Напомним, что через Черноморские проливы периодически проходят военные корабли военно-морского флота (ВМС) США в грузинский порт Батуми. Так, 8 ноября 2021 года в этот порт заходили два корабля ВМС США Mount Whitney и Porter, которые находились в регионе в связи с учениями союзников по НАТО, информировали "Новости Грузия".

На фоне прибытия военных судов США, Россия провела в Черном море учения по поиску и уничтожению подлодок, передало 8 ноября 2021 года РИА "Новости".

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".