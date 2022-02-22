Двое азербайджанских пограничников ранены в перестрелке

22 февраля 2022, 13:23

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Сотрудники погранслужбы получили ранения при задержании подозреваемых в обороте наркотиков на границе с Ираном, сообщили в Государственной погранслужбе Азербайджана.

Инцидент произошел ночью 21 февраля на территории отделения береговой охраны "Кялядяхня" Южного регионального управления береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС). "На расстоянии около 40 метров от берега к территории подъехал автомобиль марки Mitsubishi Pajero, в котором находились два человека. Один из находившихся в автомобиле людей привлек внимание пограничного наряда тем, что, выйдя из автомобиля, забрал мешок, спрятанный в кустах", - говорится в сегодняшнем сообщении ведомства, поступившем "Кавказскому узлу".

Двое мужчин проигнорировали требование пограничников остановиться и попытались уехать. При задержании один из них начал стрелять из травматического пистолета, ранив двух пограничников. В ответ силовики открыли предупредительный огонь в воздух. В итоге оба были задержаны. Это жители Астаринского района, ранее судимые за употребление наркотических средств. С места происшествия и при обыске в гараже одного из задержанных изъяты наркотики, сказано в сообщении ГПС, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Состояние пострадавших пограничников не уточняется.