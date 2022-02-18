Блогеру в Кабардино-Балкарии потребовалась госпитализация после нападения чиновника

18 февраля 2022, 01:54

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Состояние здоровья Анастасии Емельяновой, которая подверглась нападению чиновника в мэрии Баксана, ухудшилось. Врачи выдали ей направление в лечение в больнице, сообщила сама Емельянова.

Как сообщал "Кавказский узел", блогер Анастасия Емельянова сообщила о нападении на нее чиновника в ходе конфликта в мэрии Баксана. Она обнародовала видео инцидента. Полиция начала проверку по статье о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов.

На видео, которое Емельянова разместила на своем Youtube-канале, запечатлено посещение активисткой здания мэрии Баксана. На кадрах видно, что сотрудники мэрии без защитных масок. Женщина, снимающая видео, задает им вопрос об этом, а затем вызывает полицию по телефону. Запечатлен на видео и момент общения с полицейскими. В этот момент к снимающей видео женщине подходит мужчина в черной защитной маске и требует объяснений, потом протягивает руку, и в этот момент камера снимает хаотично то пол, то стены помещений, также слышен звук, похожий на удар, и крик женщины: "Что ты делаешь? Задерживайте его, сотрудник полиции!" "Кавказский узел" не публикует видео инцидента из-за наличия там нецензурной брани, ограничиваясь скриншотом.

Из-за травм и сильного стресса состояние здоровья блогера резко ухудшилось, ей выдали направление на госпитализацию в Прохладненскую районную больницу, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сама Анастасия Емельянова.

Блогер сказала, что прошла судебно-медицинскую экспертизу, ее результаты переданы в полицию Баксана, где ведется предварительная проверка по факту нападения на нее.

Ранее в пресс-службе МВД Кабардино-Балкарии сообщили, что по поступившему заявлению гражданки проводится проверка в рамках статьи 144 УК РФ "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

Емельянова рассказала, что в Баксанскую администрацию отправилась по просьбе молодой женщины Залины - сироты, матери троих детей. Она обратилась к ней в Instagram и попросила помочь в получении информации о продвижении ее очереди на получение земельного участка, сказала блогер.

Емельянова пояснила, что по образованию она юрист, ведет блог, профессиональным журналистом не является. По словам активистки, в блоге она освещает острые проблемы и оказывает информационную и правовую поддержку людям, которые в этом нуждаются, на безвозмездной основе.

Многодетная мать Залина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что стоит в очереди за земельным участком с 2013 года. Когда ее ставили на очередь, то была по номером 310, а теперь значится под номером 125, сказала она. При прежнем главе администрации очередь как-то продвигалась, а с 2014 года ее очередь не продвинулась ни на одну единицу, пожаловалась Залина.

"Я много раз обращалась в баксанскую администрацию. Сначала меня кормили обещаниями, говорили, что есть участки, но нет коммуникаций. В 2018 году за подписью нынешнего главы Х. Мамхегова мне прислали письмо, что "в Баксане нет свободных участков под индивидуальное жилищное строительство". А с 2020 года под предлогом карантина даже не пускают в здание администрации, прогоняют с порога", - рассказала она.

По словам Залины, ее обращение к Емельяновой было вынужденным. "Я наткнулась в Instagram на ее блог, обратила внимание, что она реально помогает людям", - отметила она.

Залина рассказала, что чиновник, который напал на Анастасию, был в такой ярости, что готов был ударить и ее, выражался нецензурно.

В соответствии с законом о СМИ, журналистом считается лицо, занимающееся редактированием, созданием, сбором или подготовкой сообщений и материалов для редакции зарегистрированного средства массовой информации, связанное с ней трудовыми или иными договорными отношениями либо занимающееся такой деятельностью по ее уполномочию, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" медиаюрист Светлана Кузеванова.

"Когда мы говорим о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов, мы имеем в виду именно журналистов, которые работают на официально зарегистрированные СМИ, а не блогеров или активистов, которые занимаются чем-то похожим на журналистику. То есть обязательно должна быть связь с конкретной редакцией конкретного СМИ. Именно таких журналиств защищает статья 144 УК РФ (о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов)", - пояснила она.

По ее словам, блогеры не подпадают под этот закон, за исключением случаев, когда блогер является журналистом, работающим на СМИ.

Анастасия Емельянова принимала участие в акциях протеста оппозиции, заявляла о нарушении прав обращающихся к ней за помощью жителей Кабардино-Балкарии. Она привлекла внимание СМИ к проблемам жительницы Прохладного Елены Катковой, которая вместе с шестью детьми ютилась в актовом зале общежития, где негде стирать и купать детей, и несколько месяцев было отключено электричество. Емельянова также обращала внимание на неправомерное, по ее мнению, уголовное преследование директора Дома культуры. В октябре 2020 года она пожаловалась, что супруга отстранили от управления автомобилем из-за подозрений на опьянение после ее заявлений о необходимости земельной реформы в регионе.