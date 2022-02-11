Отец уроженки Дагестана отверг обвинение в насилии над дочерью в Москве

11 февраля 2022, 14:04

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Родственники не пытались похитить в Москве уроженку Дагестана, заявил отец девушки. Конфликтов с дочерью у родителей не было, поскольку насильно выдать ее замуж не планировалось, пояснил он.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля в кризисном центре "Крепость" сообщили, что 20-летняя уроженка Дагестана Айшат, получившая 4 февраля травмы при попытке родственников похитить ее и вернуть домой, находится в безопасном месте. Московская полиция начала проверку инцидента, сообщил адвокат девушки Дмитрий Захватов. По его словам, отец девушки напал на дочь и в здании отдела полиции, перед этим решив, что присутствовавший там сотрудник на его стороне. Айшат написала заявление на брата и отца, а затем поехала в больницу, где у нее зафиксировали сотрясение мозга и ушибы. Побои зафиксированы и у молодого человека, спутника Айшат, рассказал адвокат.

Версию адвоката подтвердила 7 февраля сама Айшат. Она рассказала, что родственники нашли ее и попытались похитить, при этом избив саму девушку и ее спутника. Позднее, в отделении полиции, отец Айшат начал избивать ее, а потом на аварском языке угрожал убийством. Сотрудник полиции, не понявший смысла слов, решил, что отец демонстрирует заботу о дочери.

Отец девушки Ансар Хирамагомедов заявил, что никакого похищения не было. "С дочкой у меня никаких конфликтов не было, в полиции все знают, там есть заявление и объяснение. Я устал от всего этого, если честно. Если она [Айшат] решила порвать с семьей, флаг ей в руки, разговора нет. Преследовать не планирую. Она себе дорогу выбрала сама. Ей двадцать лет, все можно, все разрешено, оказывается. Я не знал об этом", - рассказал он изданию "Кавказ.Реалии"*.

Хирамагомедов отрицает также, что его дочь намеревались выдать замуж против ее воли. "Все вранье", - привело 10 февраля издание его слова.

Полиция Донского района Москвы пока рассматривает заявление Айшат Хирамагомедовой и ее молодого человека о попытке их похищения, уточнил адвокат Дмитрий Захватов.

Он также объяснил реакцию полицейских, пытавшихся примирить дочь с отцом. "В регионах Северного Кавказа сейчас за традиции выдается то, что появилось недавно. Сейчас там принято считать, что женщина – вещь и что она должна подчиняться мужчине... Поэтому если женщина приходит в полицию в кавказском регионе, ей могут сказать: "Чего пришла? Сейчас мужа вызовем, он тебе все объяснит", - сказал адвокат, подчеркнув, что в регионах Центральной России у сотрудников полиции нет такого опыта взаимодействия.

"В Донском отделении в нашем случае полиция попыталась "примирить" стороны конфликта в формате "поругались, но ничего страшного", – процитировало Захватова издание.

Напомним, семья Айшат живет в Москве с 2010 года. Девушка обратилась в кризисный центр "Крепость" еще в октябре 2021 года после того, как сбежала от своей семьи. Она рассказала, что родственники ее контролировали и истязали. После побега она поменяла телефон и написала заявление в полицию о том, что ушла из дома самостоятельно, чтобы ее не объявляли в розыск. Центр "Крепость" помог ей с убежищем, после чего девушка смогла найти работу и начала искать жилье. Но 4 февраля отцу и брату удалось ее выследить.

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