20 января 2022, 21:51

Бывшая судья Белореченского суда Ирина Дадаш оставлена под стражей

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На три месяца продлен арест бывшему председателю Белореченского суда Краснодарского края Ирине Дадаш, обвиняемой в присвоении почти 36 миллионов рублей, полученных от обвиненных во взяточничестве сотрудников филиала Адыгейского государственного университета.

"Кавказский узел" писал, что, по версии следствия, Ирина Дадаш в 2019 году получила почти 36 миллионов рублей за обещание помочь прекратить уголовное преследование обвиняемых во взяточничестве сотрудников филиала Адыгейского государственного университета. При этом она не имела возможности повлиять на ход расследования и не собиралась этого делать, а полученные деньги присвоила. В марте 2020 года Дадаш была лишена статуса судьи, а в сентябре 2021 года арестована по подозрению в мошенничестве.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил арест Ирине Дадаш до 25 апреля, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в Объединённой пресс-службе судов Ростовской области.

"Дадаш, исполняя обязанности председателя суда, под предлогом организации квалифицированной юридической помощи фигурантам уголовного дела, действуя с группой лиц по предварительному сговору, похитила путем обмана и злоупотребления доверием у А.Г. и А.В. деньги в общей сумме 560 000 долларов США, что по состоянию на 22 апреля 2019 года в пересчете по официальному курсу Центрального банка РФ составило 35 877 442 рубля", - процитировали версию обвинения в пресс-службе.

Комментариями Ирины Дадаш и ее представителей относительно решения суда и хода следствия "Кавказский узел" пока не располагает.

Ирина Дадаш обвиняется в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса России). Наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Примечание:

"Председатель Белореченского суда арестован по подозрению в мошенничестве", "Адвокаты Дмитрия Новикова потребовали отпустить его из-под ареста", "Защита потребовала вернуть Дымовскому право на реабилитацию".

Автор: Константин Волгин источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

20 января 2022, 22:45

20 января 2022, 22:08

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