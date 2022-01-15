15 января 2022, 20:58

Заблудившийся житель Нагорного Карабаха возвращен армянской стороне

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель города Бердзор Кашатагского района Нагорного Карабаха Андраник Алексанян возвращен армянской стороне при посредничестве российских миротворческих сил.

Как писал "Кавказский узел", 69-летний житель Бердзора заблудился в районе границы и был взят в плен азербайджанскими военными, об инциденте проинформированы российские миротворцы, сообщила 14 января Служба нацбезопасности Нагорного Карабаха.

Попавший в плен к азербайджанским военным житель города Бердзор Кашатагского района Нагорного Карабаха Андраник Алексанян, 1953 года рождения, возвращен армянской стороне при посредничестве российских миротворческих сил, сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегмам Степанян. По его словам, Андраник  Алексанян был возвращен сегодня после 20.00 часов по местному времени (19.00 мск). "Офис омбудсмена посетит Алексаняна, когда это будет возможно, чтобы узнать об его состоянии, после посещения офис даст свой комментарий", - сказал Степанян корреспонденту "Кавказского узла".

Заблудившийся и оказавшийся накануне на азербайджанской стороне 69-летний житель Бердзора до войны 2020 года проживал в селе Казарапат, перешедшем после войны под контроль Азербайджана, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" мэр города Бердзор, центра Кашатагского района, Нарек Алексанян

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Протестующие в Ереване потребовали размещения миротворцев ЕС в зоне конфликта", "Останки военнослужащего найдены в Нагорном Карабахе", "Число погибших армянских солдат на границе с Азербайджаном достигло трех".

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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15 января 2022, 17:08

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